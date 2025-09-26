Nuevo límite en transferencias bancarias: lo que debes saber desde el 1 de octubre

El nuevo límite para transferencias electrónicas en México entrará en vigor el 1 de octubre de 2025.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— A partir del 1 de octubre de 2025, las transferencias bancarias en México estarán sujetas al nuevo mecanismo de seguridad llamado Monto Transaccional del Usuario (MTU). Con esta medida, cada cliente deberá definir un límite máximo de dinero que podrá transferir desde su cuenta en operaciones realizadas por banca en línea o aplicaciones móviles.

El cambio fue instruido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dentro de la Circular Única de Bancos y busca reforzar la seguridad en pagos digitales.

¿Cuál será el límite si no configuras el MTU antes del 30 de septiembre?

Si el usuario no establece su límite antes del 30 de septiembre de 2025, los bancos aplicarán de manera automática un tope predeterminado de 1,500 UDIS, equivalentes aproximadamente a 12,800 pesos por operación.

Este límite funcionará también como monto máximo diario hasta que el cliente decida modificarlo desde la aplicación de su banco.

Operaciones que estarán sujetas al nuevo límite de transferencias

El límite de dinero en transferencias electrónicas en México aplicará a los siguientes servicios:

Transferencias SPEI entre distintos bancos.

Pagos a terceros.

Pagos de servicios y de impuestos.

Envíos de dinero digital mediante banca móvil.

En caso de que la transferencia exceda el monto definido, la institución bancaria deberá solicitar un factor adicional de autenticación para autorizar la operación.

Excepciones al límite de 1,500 UDIS en transferencias

Las operaciones realizadas con herramientas de pago digital como Transferencias Express, CoDi y Dimo seguirán funcionando bajo el límite actual de 1,500 UDIS por transacción o acumulado diario, independientemente del monto configurado por el usuario en su MTU.

Esto significa que aun si un cliente define un límite distinto, estas modalidades conservarán su tope regulatorio.

Fechas clave para el nuevo límite de transferencias electrónicas