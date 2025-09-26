Sheinbaum batea a Salinas Pliego: "Negociación de la ley, ¡nunca!"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum bateó la propuesta que le hizo el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, para abrir una “mesa de diálogo responsable” y negociar las deudas fiscales de sus empresas.

“No es un asunto de negociación en lo oscurito (…) No es asunto de sentarnos a negociar qué sí y qué no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor", dijo Sheinbaum al inicio de su conferencia.

Al asegurar que su gobierno siempre estará abierto al diálogo, la mandataria federal fue tajante en su respuesta al magnate: "Negociación de la ley, ¡nunca!". Además, aclaró que esta postura no es autoritarismo y dijo que las puertas del SAT están abiertas para cualquier persona.

Ayer, dejando atrás al tono bravucón y los amagos de demandar a Sheinbaum ante tribunales de Estados Unidos y México por daño moral y difamación, Salinas Pliego lanzó un mensaje conciliador destinado a la presidenta a quien invitó a abrir una “mesa de diálogo responsable” para negociar las deudas fiscales de sus empresas.

“Le propongo presidente (sic) que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”, planteó el dueño de TV en una publicación de X que subió en su cuenta en la tarde de este jueves.