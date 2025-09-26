Verdad y justicia es el compromiso: Sheinbaum a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Verdad y justicia, ese es nuestro compromiso”, fue el mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, a 11 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Por otro lado, la mandataria rechazó las manifestaciones violentas como la sucedida ayer, cuando un grupo de personas vandalizó las instalaciones del Campo Militar Número 1, ubicado en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, colindante con Naucalpan, Estado de México.

“No estamos de acuerdo con acciones violentas, nunca hemos estado de acuerdo. Parece más una provocación. Nosotros no vamos a caer en la provocación evidentemente. No va a haber represión”, aseguró esta mañana.

En cuanto a la suspensión que otorgó tribunal federal a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, para detener la condena de 92 años de cárcel por el secuestro de seis integrantes del Frente de Unidad Popular (FUP), dijo que pedirá una revisión.

Sheinbaum afirmó que avanzan en las reuniones con el nuevo fiscal especial para el caso, Mauricio Pazarán, así como con las autoridades federales, pese a que madres y padres han insistido en que han observado que hay retrocesos en las investigaciones.

La presidenta insistió en mantener su compromiso en todo lo que esté de parte suya para esclarecer el caso.