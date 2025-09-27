Diputado Mario López: de qué partido es y qué se sabe del retiro de su visa en EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Durante la noche del viernes 26 y madrugada del sábado 27 de septiembre, el diputado federal Mario Alberto López Hernández (“La Borrega”) fue retenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el cruce fronterizo de Brownsville–Matamoros y más tarde devuelto a México. Luego de que este hecho se diera a conocer, han surgido reportes de que su visa estadounidense fue revocada.

Trayectoria política: los periodos como alcalde de Matamoros

López Hernández ocupó la presidencia municipal de Matamoros en dos periodos consecutivos: 2018–2021 y 2021–2024. En la elección de 2021 obtuvo la reelección bajo el mismo proyecto político con el que ganó originalmente. En el municipio, su ejercicio del cargo incluyó continuidad administrativa durante seis años.

Más allá del cargo de alcalde, su currículum público registra cargos previos en la administración municipal: fue contralor municipal de Matamoros durante el periodo 2005-2007. También ha ocupado funciones técnicas como administrador auxiliar y general del Puente Internacional Ignacio Zaragoza (Matamoros), así como cargos administrativos dentro del Ayuntamiento.

Mario López Hernández tiene formación multidisciplinaria. De acuerdo con registros biográficos públicos, cursó tres licenciaturas en el Centro Universitario del Noreste: Administración de Empresas, Contaduría Pública y Derecho.

¿De qué partido es el diputado Mario López?

López Hernández es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Previamente fue alcalde de Matamoros en dos periodos. En su actual cargo legislativo pertenece a la bancada del PVEM en la Cámara de Diputados.

El portal del Ayuntamiento de Matamoros también aporta que estudió la carrera de Administración de Empresas, así como otros estudios vinculados con sistemas computarizados y finanzas en el ámbito municipal.

Qué se sabe del incidente migratorio y del retiro de su visa

Hasta la redacción de esta noticia ha trascendido que al intentar ingresar a territorio estadounidense por la frontera de Brownsville, López fue detenido por CBP durante entre 12 y 15 horas, sometido a revisión migratoria, y regresado a México. Durante esa revisión reportan que le revocaron su visa estadounidense. No obstante, no se ha publicado hasta ahora un boletín oficial de la autoridad migratoria que confirme los motivos legales de esa acción, ni su carácter definitivo o apelable.

La oficina del diputado negó que haya existido una detención formal y calificó los señalamientos como falsos. No han emitido una explicación sobre el estatus de la visa.