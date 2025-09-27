Kenia López Rabadán solicitará que recortes al presupuesto del PJ sean destinados a la UNAM

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que presentará una solicitud a las comisiones para que el recurso del recorte del presupuesto que se hará al Poder Judicial se destine a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista en San Lázaro, la panista afirmó que en el marco del debate del Paquete Económico 2026, presentará con distintos grupos parlamentarios, una solicitud a las comisiones de dictamen, prioritariamente a la Comisión de Presupuesto, para que ese recurso se transfiera a esa institución educativa.

“Por eso es que, en medio de este debate del Paquete Económico, yo presentaré, junto con compañeros y compañeras de distintos grupos parlamentarios, una solicitud a las comisiones de dictamen, prioritariamente a la Comisión de Presupuesto, para que en el recorte que previsiblemente harán al Poder Judicial, ese dinero, ese recurso se transfiera a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es necesario fortalecer nuestras instituciones, nuestras universidades”, detalló.

Kenia López Rabadán también afirmó que es evidente que se necesitan políticas públicas y leyes focalizadas a favor de los jóvenes en este país.

“Es necesario que los legisladores trabajemos para que un joven pueda acudir a una escuela, tener un empleo, construir un patrimonio y, en lo posible, evidentemente, generar riqueza para más mexicanos. Ese tiene que ser el objetivo de esta, digamos, generación de tomadores de decisión”, enfatizó.