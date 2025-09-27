Lady Patadas: mujer asegura que agresión contra policía fue resultado de una crisis (VIDEOS)

El caso Lady Patadas continúa bajo análisis de la SSC; la mujer afirma que su reacción fue resultado de un episodio de pánico.. Foto: Captura de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La mujer conocida en redes sociales como “Lady Patadas” apareció en una transmisión en vivo para justificar la agresión contra un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Aseguró que su reacción se debió a un ataque de estrés y a una crisis respiratoria que le impidió controlar su conducta en ese momento.

Los hechos en Benito Juárez

El incidente ocurrió en la colonia Miravalle de la alcaldía Benito Juárez, cuando vecinos reportaron a una persona alterada que intentaba ingresar a un domicilio. Elementos de la SSC acudieron al lugar y al intervenir fueron confrontados por la mujer, quien lanzó insultos y patadas contra uno de los agentes.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer patea al uniformado, exige la llegada de una patrulla de género y graba las placas de la unidad oficial. Finalmente fue remitida ante un juez cívico por medio de una boleta de remisión levantada por los agentes.

La Dirección General de Asuntos Internos y Derechos Humanos de la SSC acompañó al oficial agredido para que presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público.

La versión de la mujer

En su transmisión en redes sociales, “Lady Patadas” afirmó que su reacción se originó en una crisis de ansiedad: “Uso inhalador, todos me han visto cómo me pongo cuando tengo crisis de pánico, no puedo respirar”, declaró. Aseguró que no puede estar sometida a cuadros de estrés severo y que su conducta fue una defensa frente a lo que consideró abuso de autoridad.

También señaló al periodista Carlos Jiménez de haber revelado públicamente su identidad, lo que, según dijo, desató mensajes de odio en su contra. Recalcó que la persona que la acompañaba al momento de los hechos no es su pareja sentimental, como se difundió inicialmente, sino un amigo.

Posibles sanciones por agresión a policía

Aunque inicialmente fue presentada ante un juez cívico, la agresión a un policía en funciones puede constituir un delito contra servidor público, tipificado en el Código Penal Federal. El procedimiento legal dependerá de la denuncia que formalice el agente y del análisis que realice el Ministerio Público sobre la conducta de la mujer.

La SSC indicó que el caso sigue en análisis para determinar si amerita sanciones administrativas o penales. El agente involucrado continuará con el acompañamiento institucional durante el proceso.