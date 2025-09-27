Paloma Nicole: su padrastro habría operado en la cirugía que terminó en su muerte

Autoridades investigan si el padrastro de Paloma Nicole fue quien realizó la operación estética en Durango que derivó en su muerte.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la detención de la madre de Paloma Nicole y de su padrastro, luego de la muerte de la adolescente de 14 años tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de la capital. Las investigaciones apuntan a que el padrastro de la menor habría sido el cirujano que realizó el procedimiento.

Detenciones y líneas de investigación

Las autoridades estatales informaron que tanto la madre como el padrastro fueron detenidos por agentes ministeriales y puestos a disposición del Ministerio Público. Se les investiga por presuntos delitos relacionados con falsificación de documentos, usurpación de profesión, omisión de cuidados y encubrimiento. La Fiscalía no descarta la imputación por homicidio culposo, a la espera de los resultados de los dictámenes periciales.

Noticias Relacionadas Investigan muerte de la adolescente Paloma Nicole por cirugía estética sin autorización

De acuerdo con las investigaciones, el padrastro identificado como Víctor Manuel “N” habría intervenido quirúrgicamente a Paloma Nicole en una clínica de Durango. La madre, identificada como Paloma “N”, está señalada de haber autorizado y firmado el consentimiento para el procedimiento, pese a que la menor tenía 14 años.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

Padre de Paloma Nicole no autorizó la cirugía

El padre de Paloma Nicole denunció que no dio su autorización para la cirugía. En declaraciones a medios, relató que días antes la madre le había informado que viajarían a la sierra para aislarse por un supuesto contagio de COVID-19, lo que habría ocultado el propósito real del traslado a la clínica.

La adolescente ingresó al hospital con complicaciones graves y falleció días después. La causa de muerte preliminar fue edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, según datos de la Fiscalía estatal.

El caso se conoció públicamente el 23 de septiembre, cuando se reportó el fallecimiento de Paloma Nicole tras el procedimiento de aumento de busto. Ha trascendido que la operación se realizó sin aval paterno y que el padrastro, cirujano de profesión, fue quien llevó a cabo la intervención.

Perfil del padrastro y de los padres

Víctor Manuel “N”, padrastro de Paloma Nicole, es identificado como cirujano plástico. Las autoridades investigan si contaba con certificaciones vigentes y permisos sanitarios para realizar procedimientos de cirugía estética en la clínica donde operó a la menor.

La madre de la adolescente, Paloma “N”, no ha sido vinculada públicamente con actividades médicas. Su responsabilidad en la carpeta de investigación se centra en el consentimiento y en la presunta participación para encubrir el hecho.

El padre biológico de Paloma Nicole, denunciante del caso, ha insistido en que desconocía que su hija sería sometida a una cirugía y reiteró que no firmó ningún documento de autorización. Su profesión no ha sido detallada en medios, ya que su papel en la cobertura se ha centrado en su calidad de tutor legal.