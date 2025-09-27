PAN propone brigadas de atención psicológica para estudiantes de educación media superior

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El diputado del PAN, Daniel Chimal García, impulsará una agenda integral de salud mental y emocional para atender problemáticas diversas de los estudiantes de instituciones de educación media y superior públicas.

El legislador albiazul manifestó su preocupación por el aumento de incidentes de violencia en las instituciones de educación media y superior, lo que refleja problemas de percepción respecto del futuro y vialidad de los sueños de los jóvenes, por lo que resaltó que es momento de intervenir desde el punto de vista académico, de seguridad y de apoyo psicológico y emocional.

“Estas son señales de alerta que no deben ni pueden ser minimizadas por el Gobierno de la República ni autoridades estatales.

“Lo que hoy estamos proponiendo es que la Secretaría de Salud federal, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y gobiernos estatales, envíen brigadas a los planteles de nivel bachillerato tanto públicos como privados, para atender problemas de raíz, así como el suficiente número de psicólogos y especialistas”, enfatizó.

Para finalizar, Daniel Chimal solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal, actuar para erradicar perfiles e intercambio de mensajes de odio y polarización que se ejercen desde las redes sociales y encaminan hacia la violencia.