Azotarán lluvias intensas con riesgo de encharcamientos e inundaciones entre lunes y jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Terminará septiembre y comenzará octubre con chubascos y lluvias aisladas hasta precipitaciones puntuales intensas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico del 29 de septiembre al jueves 02 de octubre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) subrayó que persistirá el riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, una circulación ciclónica en superficie sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionará lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (norte), Chiapas (norte) y Tabasco (sur); muy fuertes en Campeche y Yucatán, y fuertes en Quintana Roo.

Otros canales de baja presión sobre el noreste, occidente, centro y sur del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Puebla; así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste mexicano propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua (norte), muy fuertes en Durango, fuertes en Sinaloa y chubascos en Baja California Sur y Sonora.

Las lluvias fuertes a intensas podrían generar encharcamientos, crecida de ríos, desbordamientos e inundaciones.

Lluvias muy fuertes el lunes

El lunes, un canal de baja presión y la circulación de una baja presión en superficie sobre el golfo de México, mantendrán las condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes en el sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas en Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Por otra parte, canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, así como una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte) y Puebla (sureste).

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso durante la tarde en la mayor parte del territorio mexicano con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, pudiendo superar los 40 °C en Sinaloa. Al final del día, una nueva onda tropical se aproximará al sur de la península de Yucatán.

Valle de México

Se pronostica cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente de templado a cálido y probabilidad de chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales fuertes en el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, destacó el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 30 de septiembre al jueves 02 de octubre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, la onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero.

Ambos sistemas interaccionarán con un sistema de baja presión en el golfo de golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el oriente, centro y occidente del país.

Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 29 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes, Jalisco (centro y norte), Puebla (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (este) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Guanajuato, Nayarit, Michoacán, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Sinaloa, Colima, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 29 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 29 de septiembre:

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y costas de Oaxaca y Chiapas.

Martes 30 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (costa) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Miércoles 01 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y costa) y Chiapas (oeste y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y San Luis Potosí.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (costa) y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Nayarit, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Jueves 02 de octubre: