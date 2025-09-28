Marianne Gonzaga: por qué una cadena de supermercados se deslindó de la agresora de Valentina Gilabert

La cadena Soriana se deslindó de Marianne Gonzaga (izq.), quien obtuvo libertad asistida después de atacar a Valentina Gilabert (der.).. Foto: Instagram @marianne_rc/ vale.gilabert/ Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La cadena de supermercados Soriana emitió un comunicado oficial en el que se separa de cualquier vínculo con la influencer Marianne Gonzaga, tras la controversia generada por un video publicado en sus redes sociales. La empresa afirmó que no mantiene relación comercial ni colaboración autorizada con Gonzaga y que el uso de su marca en publicaciones independientes es unilateral y sin autorización.

Este deslinde ocurre en medio de la atención mediática que ha seguido al caso de la agresión de Gonzaga contra la creadora de contenido Valentina Gilabert, hecho que derivó en un proceso judicial, medidas de internamiento y, más tarde, su liberación bajo condiciones especiales.

La agresión y el proceso judicial

El ataque se registró el 5 de febrero de 2025 en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Gonzaga, entonces de 17 años, hirió con un arma blanca a Valentina Gilabert, de 18, causándole lesiones en cuello, tórax y manos.

El caso fue procesado bajo el sistema de justicia para adolescentes, por lo que se aplicaron medidas distintas a las de los tribunales ordinarios. Inicialmente, Gonzaga fue vinculada a proceso por lesiones dolosas calificadas y enviada a un centro de internamiento especializado.

La resolución judicial y la liberación

Después de cinco meses en detención preventiva, Gonzaga obtuvo libertad asistida gracias a un acuerdo legal con la víctima. Valentina Gilabert le otorgó el perdón legal, lo que implicó una disculpa formal y el compromiso de cumplir medidas específicas.

Entre las condiciones impuestas por el juez se encuentran:

Presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

Recibir tratamiento psicológico y orientación.

Mantenerse bajo supervisión de autoridades especializadas.

La defensa de Gonzaga argumentó que, al ser menor de edad y por el perdón de la víctima, correspondía aplicar medidas socioeducativas en lugar de prolongar su internamiento.

Gilabert, por su parte, declaró que aceptó el acuerdo por recomendación familiar y porque “todo el mundo merece una segunda oportunidad”.

El deslinde de Soriana de Marianne Gonzaga:

En este contexto, Soriana difundió un comunicado para aclarar que no existe relación ni contrato vigente con Marianne Gonzaga. La empresa señaló que cualquier colaboración oficial se da a conocer en sus canales propios y que las menciones realizadas por la influencer no tienen autorización.

Comunicado oficial. A todos nuestros seguidores y comunidad en general: pic.twitter.com/LT209MOJIt — Soriana (@TiendaSoriana) September 27, 2025

Reacción de la influencer Marianne Gonzaga:

Tras el anuncio, Gonzaga respondió en redes sociales publicando lo que asegura son capturas de conversaciones por correo y mensajes de WhatsApp, en las que supuestamente existieron acercamientos con una agencia vinculada a campañas de la cadena. La influencer calificó la situación como “poco clara” y señaló que nunca buscó beneficiarse indebidamente de la marca.

Sin embargo, la empresa reiteró que solo reconoce a embajadores anunciados en sus cuentas oficiales y advirtió que tomará medidas si se detecta un uso indebido de su nombre o logotipo.