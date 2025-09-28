Sheinbaum repudia abucheos y rechiflas contra Pablo Lemus en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro y la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó abucheos y rechiflas contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, durante un acto en la biblioteca pública de la Universidad de Guadalajara, Jalisco.

“Si no hay respeto, nos vamos todos”, advirtió la mandataria ante los gritos de “fuera Lemus, fuera Lemus”.

Durante su discurso, la mandataria se comprometió a arreglar todas las carreteras de Jalisco, empezando con la número 80 de Autlán.

Sheinbaum Pardo destacó que se recuperará el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara y que forma parte de los más de 3 mil kilómetros (km) de vías férreas que se construirán en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Uno de los proyectos más importantes del sexenio son los trenes del norte: Ya se está construyendo el México-Querétaro. Ya licitamos el Querétaro-Irapuato. Después, va Irapuato-León. Y después, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara. Para todo alcanza”, destacó.

Asimismo, anunció que la Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrá todo su presupuesto para el siguiente año, esto en beneficio de las y los estudiantes de esta Institución de Educación Superior. Además, en apoyo a la educación en el estado, se incrementarán los espacios para educación media superior, para ello ya se construye una preparatoria en El Salto, se amplía un plantel en Lagos de Moreno, se convierten dos en Tonalá y Ayotlán. También se evalúa la instalación de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC). Y se desarrolla el Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari”, a través del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y el gobierno del estado.