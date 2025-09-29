Adán Augusto niega ser evasor fiscal y explica que pagó 22.8 mdp de impuestos entre 2023 y 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López, negó ser evasor fiscal, luego de que el periódico Reforma publicara un reportaje en el que afirmó que el senador morenista pagó sólo el 2.4% de Impuesto Sobre la Renta (ISR), por ingresos de 79 millones de pesos entre 2023 y 2024.

En conferencia de prensa, López, detalló que, en el año 2023, pagó 9 millones 179 mil 446 pesos de impuestos, y en 2024, un subtotal de 13 millones 667 mil 463 pesos de impuestos, es decir, 22 millones 846 mil pesos en esos dos años.

“En 2023 se pagaron 7 millones 472 mil 21 pesos con 18 centavos, más 158 mil 900 pesos. Adicionalmente, ustedes verán ahí un resumen de lo que ya les comenté. Ingresos totales sujetos a impuestos 26 millones 243 mil 612 pesos, menos las deducciones aplicables que fueron 3 millones 427 mil 992 pesos con 20 centavos, luego entonces, la base para el impuesto de ingreso acumulable fueron 22 millones 815 mil 619 pesos con 80 centavos", indicó el senador.

“Ahí ya después se desglosa cómo se pagó el impuesto, 4 millones 981 mil 468 pesos, que fueron pagados mensualmente, más la retención que fue de 2 millones 490 mil 553 pesos con 16 centavos y, al final del ejercicio, el anual, fueron 158 mil 900 pesos.

“Total del impuesto pagado por el contribuyente, 7 millones 630 mil 921 pesos con 16 centavos, más el IVA pagado, ya que éste se paga por periodos mensuales; pagué de IVA un millón 548 mil 525 pesos. Total del impuesto pagado en el ejercicio del 2023, 9 millones 179 mil 446 pesos con 16 centavos. Ese es el ejercicio 2023".

“En el 2024, a ver, ahí está la tabla. Actividad empresarial o profesional, Ingresos anuales 54 millones 17 mil 784 pesos, menos 26 millones 362 mil 64 pesos por deducciones autorizadas; la base del impuesto fueron 27 millones 656 mil 720 pesos; el ISR pagado fueron 6 millones 214 mil 383 pesos, el IVA, el impuesto retenido, 4 millones 464 mil 319 pesos. Total de impuesto pagado, 10 millones 678 mil 102 pesos por ese concepto de actividad empresarial y profesional.

“Arrendamiento, ingresos anuales por 3 millones 493 mil 100 pesos; deducciones autorizadas 90 mil 517 pesos; ISR pagado 723 mil un peso; por salarios 887 mil 495 de ingresos; impuesto retenido pagado 262 mil 702 pesos; intereses por 3 millones 171 mil 124 pesos; deducciones en el orden de un millón 372 mil 32 pesos; la base del impuesto un millón 799 mil 92 pesos; impuesto retenido 152 mil 760. Total de impuesto pagado 152 mil 760. Esto es que yo pagué, en el ejercicio 2024, un subtotal de 11 millones 816 mil 165 pesos.

“Ahí está el resumen anual. Ingresos totales sujetos a impuestos 61 millones 569 mil 503 pesos, menos las deducciones aplicables que fueron 27 millones 823 mil 613 pesos, dan un total de 33 millones 745 mil 890 pesos. Impuesto pagado 6 millones 937 mil 384 pesos, más pagado vía retención 4 millones 878 mil 781 pesos. Anual cero pesos. No se paga impuesto anual porque todo fue pagado mensualmente.

“Total de impuesto pagado por el contribuyente, 11 millones 816 mil 165 pesos. Adicionalmente pagué de IVA un millón 871 mil 298 pesos, lo que hace un total pagado para el ejercicio del 2024 de 13 millones 667 mil 463 pesos”, detalló.

El senador morenista detalló que esos ingresos fueron en su notaría por asesoría legal, elaboración de contratos y serie de actividades.

“Tuve que ratificar esa licencia, la había mantenido seis años antes cuando fui senador de la república y seis antes cuando fui legislador local y legislador federal. Se me ratificó la licencia y un convenio de suplencia a finales del 2018, si mal no recuerdo, por ahí del 6 o 7 de diciembre del 2018, regresé a prestar servicios profesionales en el tiempo que no fui funcionario público, que fue aproximadamente un año, dos meses.

“Actualmente tengo licencia porque me fue ratificada una vez, un día antes de que tomara posesión aquí en el Senado de la República”, explicó.