Anuncian paros y suspensión de clases presenciales en planteles de la UNAM por amenazas

Alumnos y persona de la Preparatoria 8 de la UNAM, en la alcaldía Álvaro Obregón, fue desalojada por una supuesta amenaza de bomba este lunes. Foto: Cuartoscuro / Adriana Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a las amenazas de presuntos actos violentos, 23 facultades, colegios y escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron la suspensión de sus clases presenciales y paros; algunas extendieron la medidas hasta el sábado 4 de octubre.

El hecho se da justo a una semana de que el estudiante Jesús Israel Hernández Sánchez, de 16 años, fue asesinado con un arma blanca, por otro estudiante de 19 años identificado como Lex Ashton “N”, quien en su intento de huida lesionó a un trabajador y sufrió diversas fracturas al saltar de un edificio; está hospitalizado en calidad de detenido.

Desde temprana hora, este lunes 29 diversas facultades comenzaron a informar que recibieron correos electrónicos o mensajes en redes sociales avisando de supuestas agresiones o colocación de explosivos en los planteles, incluso algunos fueron desalojados.

Ante ello, decidieron suspender las clases presenciales y pidieron a los profesores trasladar las actividades en línea, en su sistema de aulas virtuales. La decisión la hicieron pública con desplegados en sus redes sociales, en los que coincidieron en la petición de construir espacios académicos seguros y libres de violencia y por el bienestar colectivo.

Algunas autoridades informaron que convocaron a su consejo técnico y pidieron vigilancia permanente en las instalaciones por parte del área de Seguridad interna de la UNAM. También pidieron a los estudiantes estar atentos a los canales de información oficial.

Otras tomaron la decisión desde el pasado miércoles 24, otras el viernes 26 en solidaridad con la exigencia de justicia de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a 11 años de su desaparición.

Algunas más sometieron a consulta electrónica interna con su comunidad la decisión de parar o irse a clases en línea. Otras informaron que, tras las amenazas recibidas, presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Los planteles

Las escuelas que modificaron sus actividades son las siguientes:

Facultad de Enfermería y Obstetricia

Escuela Nacional de Trabajo Social

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Música

Facultad de Ingeniería

Facultad de Medicina

Facultad de Ciencias

Facultad de Derecho

Facultad de Economía

Facultad de Psicología

Facultad de Contaduría y Administración

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Facultad de Arquitectura

Facultad de Odontología

Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón

Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza

Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur (desde el lunes 22)

Escuela Nacional Preparatoria no. 8

Hasta las 19 horas de este lunes 29, la UNAM no había emitido ningún comunicado respecto a las decisiones de las diferentes facultades, escuelas y colegios en Ciudad Universitaria ni en los demás planteles.