“Aquí no cubrimos a nadie”: Sheinbaum rechaza filtrar documentos sobre caso de Adán Augusto

La presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Adán Augusto López. Foto: José Manuel Jiménez y Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actual gobierno no filtra documentos ni anda con insidias, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno a las últimas revelaciones de irregularidades en los ingresos del senador Adán Augusto López.

La mandataria federal agregó: “Es como una práctica que no va con nuestro gobierno, por eso tenemos la mañanera” y añadió que “aquí no cubrimos a nadie y menos vamos a estar con insidias. Si se encuentra algo contra alguien se presenta la denuncia”.

Además, afirmó, si se encuentran pruebas en contra de algún funcionario “se va a actuar”, pero, dijo, si no las encuentran no harán caso a lo publicado en medios de comunicación.

No somos iguales por más que quieran decirlo, no somos iguales”.

Rechazan fuego amigo

Luego que N+ de Televisa reveló que Adán Augusto López Hernández recibió, entre 2023 y 2024, 79 millones de pesos de empresas privadas, una de ellas “fantasma”, monto que no presentó en su declaración patrimonial, el senador de Morena dijo que “una vez más, Televisa miente” y dio cifras de sus pagos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En conferencia de prensa en el Senado, López Hernández explicó que en el ejercicio fiscal del 2023 pagó 158 mil 900 pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un total de ingresos de 22 millones 626 mil 398 pesos. Y en 2024, pagó un millón 337 mil pesos de impuestos por ingresos de 24 millones 539 mil 998 pesos.