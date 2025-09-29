Dan 11 años de cárcel al “Gordo” por intento de homicidio contra Ciro Gómez Leyva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Erick Hazael Ramos Mendoza, alias el “Haza” o el “Gordo”, fue condenado a 11 años y un mes por homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, en el caso del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Ramos Mendoza es identificado como el hombre que manejaba la motocicleta que se acercó a la camioneta del periodista para que Héctor Eduardo Martínez Jiménez, alias el “Bart”, disparara varias veces contra Gómez Leyva el15 de diciembre de 2022.

La sentencia condenatoria fue emitida por un juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte.

La Fiscalía General de la República (FGR) recordó que en este caso han sido condenadas 12 personas por participar en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado contra el periodista.

“En el presente caso, la FEADLE determinó ejercer la facultad de atracción contemplada en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se acreditó que el delito se cometió con la finalidad de limitar, menoscabar y afectar su libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, agregó la FGR.