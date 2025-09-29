DEA presume arresto de 670 personas, decomiso masivo de drogas y dinero ligados al CJNG

La DEA anunció el arresto de 670 personas y la confiscación masiva de drogas . Foto: @DEAHOUSTONDiv

WASHINGTON (apro).– La Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos anunció el arresto de 670 personas y la confiscación masiva de drogas y de más de 18 millones de dólares en efectivo, todo presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por medio de un comunicado de prensa, la DEA notifica que durante la semana del 22 al 26 de este mes de septiembre llevó a cabo diferentes operativos con el objetivo de desmantelar el accionar del trasiego de drogas del CJNG y de sus redes asociadas para ese mismo propósito.

Como ya es costumbre en el gobierno del presidente Donald Trump, la DEA omite revelar el nombre de los detenidos, que en su mayoría son ciudadanos estadunidenses, narcotraficantes miembros de los cárteles gringos que compran y venden los narcóticos al CJNG y a otras organizaciones.

La DEA da a conocer que como resultado de las operaciones llevadas a cabo hace unos días, amén del arresto de 670 personas, decomisó 92.4 kilos de fentanilo en polvo, un millón 157 mil 672 píldoras, 6062 kilos de metanfetamina, 22 mil 842 de cocaína, 33 de heroína, 18 millones 644 mil 105 dólares en efectivo, 29 millones 694 mil 429 millones de dólares en bienes y 244 armas de fuego.

La DEA se enfoca en el grupo terrorista CJNG a cualquier nivel, desde su liderazgo hasta sus redes de distribución y a todo y todos los que estén de por medio”, indico Terry Cole, el titular de la dependencia.

Bajo el señalamiento de “redes de distribución” y de “todo y todos los que estén de por medio”, Cole oculta la participación e identificación de narcotraficantes y cárteles de Estados Unidos.

“Que esto sirva como una advertencia, la DEA no cederá, trabajando hombro a hombro con nuestros socios estatales, locales, tribales y federales; combatiremos directamente a los grupos terroristas”, acotó el administrador de la DEA.

El gobierno de Trump matizó que con estas confiscaciones y arrestos de personas, salvan vidas y protegen a comunidades de Estados Unidos de la amenaza que representan grupos del narcoterrorismo de México como lo es el CJNG.

Por medio de su comunicado de prensa, la DEA da cuenta de que el CJNG opera mundialmente y que tiene a decenas de miles de “socios” en por lo menos 40 naciones -incluyendo a los Estados Unidos-, quienes son los responsables de la venta y distribución de enervantes.

La DEA aprovecha para reiterar que el gobierno federal estadunidense ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares, por información que conlleve a la ubicación, arresto y procesamiento judicial de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”; líder del CJNG.