Onda tropical 35 provocará chubascos y lluvias intensas el martes en los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Septiembre concluirá con más chubascos y lluvias fuertes e intensas en la mayor parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó en su pronóstico para el martes 30 de septiembre sobre precipitaciones fuertes con descargas eléctricas, granizo y rachas de viento fuerte.

Para la noche del lunes y madrugada del martes, una baja presión en superficie en el golfo de México, la onda tropical número 35 desplazándose sobre el sur de la península de Yucatán y la vaguada monzónica que se extiende muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este), Chiapas (oeste y sur) y Veracruz (sur); muy fuertes en Tabasco, Campeche y Yucatán; fuertes en Guerrero y Quintana Roo.

Asimismo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte del territorio nacional, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Sinaloa, Durango y Aguascalientes; fuertes en Colima y Michoacán; chubascos en Chihuahua y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México originará lluvias muy fuertes en Puebla; fuertes en Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, y chubascos en Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Se desplaza la onda tropical 35

Para el martes, la onda tropical número 35 se desplazará lentamente sobre el sureste del país, interaccionará con una baja presión en superficie en el golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias puntuales intensas en Chiapas y Veracruz; muy fuertes en Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; fuertes en Puebla y Tlaxcala; así como chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, occidente, centro y sur del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de dirección este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 45 km/h en zonas de tormenta. Las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 30 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur) y Veracruz (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas para el martes 30 de septiembre: