Para nosotros, Adán Augusto no es un lastre: Monreal

Adán Augusto López y Ricardo Monreal en el Congreso de la Unión. Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que Adán Augusto López Hernández no es un lastre para el partido oficialista, luego de las investigaciones contra Hernán Bermúdez Requena, secretario de seguridad pública de Tabasco cuando el senador morenista era gobernador.

En conferencia de prensa, Monreal resaltó que el senador morenista tiene todo su respeto y afirmó que los morenistas siempre le mostrarán su solidaridad.

“Nosotros no somos defensores jurídicos. Seguramente cuando haya la acusación, si es que la hay, pues el Ministerio Público actuará y él se defenderá. Pero para nosotros no es un lastre. Es una persona que respetamos y que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él”, enfatizó.

Este día, el senador morenista ofreció una conferencia de prensa para negar que realizó evasión fiscal en el año 2023 y 2024, luego de una investigación periodística.

También López Hernández ha negado saber que su exsecretario de seguridad, Hernán Bermúdez Requena, haya tenido vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”.