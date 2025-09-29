Pensión ISSSTE 2025: fechas de depósito de octubre, noviembre y diciembre

Los pensionados del ISSSTE recibirán el depósito de octubre, un día antes que los beneficiarios del IMSS.. Foto: Canva/ ISSSTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mantiene la modalidad de pagar las pensiones el último día hábil del mes previo. Con ello, los beneficiarios reciben sus recursos de forma anticipada para cubrir gastos inmediatos.

En los depósitos mensuales se incluye la pensión base más prestaciones adicionales como el bono de despensa y la previsión social múltiple. Estos conceptos aparecen en los comprobantes de pago con claves específicas que permiten a los pensionados identificar cada monto.

El calendario oficial establece que en el último trimestre de 2025 habrá depósitos programados en septiembre, octubre y noviembre, además de la primera parte del aguinaldo.

La pensión de octubre de 2025 será depositada el martes 30 de septiembre, junto con el bono de despensa y la previsión social múltiple.

Calendario de pagos ISSSTE 2025

Las fechas programadas para lo que resta del año son:

Octubre 2025: 30 de septiembre

Noviembre 2025: 30 de octubre

Aguinaldo (primera parte): primera quincena de noviembre

Diciembre 2025: 28 de noviembre

Diferencia con el IMSS

A diferencia del ISSSTE, que paga por adelantado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deposita el primer día hábil de cada mes. Esto significa que los pensionados del IMSS verán reflejado el pago de octubre el miércoles 1 de octubre.

Recomendaciones si no aparece el depósito

En caso de no ver reflejado el pago, el ISSSTE recomienda: