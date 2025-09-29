Pensión Mujeres Bienestar: ¿cuándo y cómo se entregarán las tarjetas para recibir el depósito?

Inicia la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a las mexicanas de 60 a 64 años que se registraron a la pensión. Foto: Facebook Región 14 Los Reyes Acaquilpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Bienestar anunció este lunes las fechas en las que se entregarán las tarjetas de las pensiones Mujeres Bienestar a casi dos millones de mujeres.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes, la secretaria Ariadna Montiel presentó el avance de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

En Palacio Nacional informó que 16 millones 399 mil 742 adultos mayores, madres trabajadoras, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradoras y sembradores han recibido de manera directa y sin intermediarios el pago correspondiente al bimestre septiembre- octubre, con una inversión social de 92 mil 358.3 millones de pesos (mdp).

Recordó que en noviembre se realizará el pago del próximo bimestre.

Entrega de tarjetas

Montiel anunció del 7 de octubre al 7 de noviembre iniciará la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar a las mexicanas de 60 a 64 años que se registraron a la pensión.

A las beneficiarias se les enviará un mensaje de texto SMS para informar fecha, hora y lugar donde será entregada la Tarjeta de Bienestar

“Ajustamos la fecha, entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre entregaremos casi 2 millones de tarjetas, que son las mujeres que se registraron a esta pensión, en el mes de agosto.

“Vamos a publicar esta semana en la página de la Secretaría de Bienestar el buscador con CURP para que sepan día, hora y lugar; pero también les vamos a mandar un mensaje SMS al celular que nos dejaron como medio de comunicación para decirles el día de su cita”, agregó la funcionaria

Requisitos

En el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, Ariadna Montiel añadió que para recibir la Tarjeta de Bienestar, la cual se dará en un sobre sellado, es necesario que la persona beneficiaria:

Asista en la fecha, hora y lugar indicado

Presente identificación oficial (original y copia)

Entregue el talón morado del registro de solicitud

“Ahí se les tomará una fotografía en el momento de la entrega de su tarjeta para que nosotros constatemos que ha sido entregada a la persona correcta”, agregó.

Para ubicar el módulo, se puede consultar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: www.gob.mx/bienestar.