Se intoxican 12 estudiantes de secundaria en Coahuila; desconocen causas

SALTILLO, Coah. (apro).- Un grupo de 12 estudiantes de secundaria fueron atendidos con síntomas de intoxicación, sin que hasta el momento las autoridades hayan determinado las causas, pero se descarta que el consumo de alguna droga.

Los hechos ocurrieron en la secundaria general Niños Héroes de la colonia Bella Vista en la ciudad de Piedras Negras, cuando los estudiantes estaban en el recreo y una de las alumnas presentó malestares, como mareos y vómito; cuando era atendida en la dirección del plantel se presentó otra más.

Posteriormente el resto de los alumnos se quejaban de síntomas similares, por lo que se pidió el apoyo de ambulancias para trasladarlos a una institución médica y al lugar llegaron también autoridades de seguridad pública, así como padres de familia.

Benito Luis Castillo, coordinador de Servicios Educativos de la región, señaló que se aplicó el protocolo para atender rápidamente a los alumnos.

Los alumnos fueron llevados a la Unidad de Medicina Familiar 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social en dicha ciudad fronteriza. La dependencia federal informó en un comunicado que, tras ser estabilizados, tres de ellos se trasladaron al Hospital General 11 donde se encuentran en el área de Urgencias bajo observación, uno fue enviado al Hospital Salvador Chavarría de la Secretaría de Salud Salvador Chavarría y dos más fueron dados de alta.

El personal médico no precisó la posible causa de lo ocurrido y la cual puede derivarse a varios factores, pero precisaron que “no existe algún mecanismo directo con sustancias, fármacos o causas ambientales” y se destaca que los adolescentes internados se encuentran bajo observación y hasta la tarde del lunes se descartó la presencia de drogas.

Por su parte, personal de la Secretaría de Salud señaló que se inició una investigación para conocer la causa del problema que presentaron los estudiantes.

De acuerdo con Iván Alejandro Moscoso, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, se analizará junto con el IMSS los diagnósticos y establecerá una vigilancia epidemiológica para establecer la causa de la intoxicación masiva.