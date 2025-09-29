Sigue investigación de presunto campo de entrenamiento de La Luz del Mundo: Sheinbaum

Naason Joaquin Garcia, líder de la iglesia Luz del Mundo en México, que tiene sedes en otras partes del mundo, asiste a una audiencia judicial en Los Angeles el 15 de julio de 2019. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mandataria Claudia Sheinbaum afirmó el lunes que las autoridades seguirán investigando un presunto campo de entrenamiento de la Iglesia mexicana de La Luz del Mundo en el occidente de México, el cual avivó las críticas contra el grupo religioso cuyo líder fue condenado en Estados Unidos a varios años de prisión por abusar sexualmente de jóvenes seguidoras.

A pesar de que una jueza ordenó el fin de semana la liberación de los 38 hombres que fueron arrestados el pasado martes en un predio del estado occidental de Michoacán, donde según las autoridades operaba un campo de entrenamiento, Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que las investigaciones continuarán para determinar si la instalación está ligada a la Iglesia de la Luz del Mundo.

Esta iglesia cristiana fue fundada en el estado mexicano de Jalisco en 1926. Afirma tener 5 millones de seguidores en más de 50 países.

La presidenta explicó que la liberación de los 38 hombres, entre ellos un estadunidense, se dio luego de que la jueza determinó que la revisión del predio en Michoacán se ejecutó sin una orden judicial y se cometieron “irregularidades" en el registro de los horarios de detención de esas personas.

La Secretaría de Seguridad de Michoacán informó a mediados de la semana pasada que durante una inspección a una instalación en el municipio de Vista Hermosa, próximo a la frontera con Jalisco, fueron encontrados 38 hombres “realizando entrenamientos tácticos”. En la operación fueron incautados un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego, así como cuchillos, navajas, equipo táctico y de comunicación y un vehículo.

Es la primera vez, dijo Sheinbaum, que se encuentra un centro de esta naturaleza y que esté relacionada con “La luz del mundo”, iglesia también señalada por el proceso judicial contra su líder Naasón Joaquín, por delitos relacionados con crimen organizado, sexuales y de explotación infantil.

Y tienen que seguir las investigaciones para poder informar a todos. Primero, que se siga la investigación en términos penales e informar a la gente, incluso a los que pertenecen a esta Iglesia, o no pertenecen, qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar”, señaló la presidenta Sheinbaum este lunes.

Los arrestos se realizaron dos semanas después que el líder de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue acusado en Estados Unidos, junto con su madre, de abusar sexualmente de generaciones de jóvenes seguidoras. La semana pasada, el detenido líder religioso, al que los creyentes de esta iglesia consideran el “apóstol” de Jesucristo, se declaró inocente durante su comparecencia en un tribunal federal de Nueva York.

En 2022, Joaquín García fue condenado a su vez en Los Ángeles a 16 años de prisión tras haberse declarado culpable de abusar sexualmente de tres menores.

El abogado Alan Jackson, que representa al detenido, calificó la acusación como el resultado de “una campaña imprudente de extralimitación gubernamental”.

La Iglesia tiene seguidores en diferentes estados de México y distintos puntos de Estados Unidos, incluidos California, Nueva York, Nevada, Texas, Georgia, Indiana, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Washington.

Al menos dos mujeres, que fueron electas a mediados de año como jueces en Jalisco, han sido vinculadas a La Luz del Mundo, según señaló la organización local Defensorxs.