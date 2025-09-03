Al estilo Madrazo: ¿Quién es Alejandra Chedraui y por qué solo corrió una parte del Maratón CDMX?

La polémica por Alejandra Chedraui recordó a Roberto Madrazo, quien en 2007 fue acusado de no completar un maratón en Alemania. . Foto: IG @alejandrachedrauiperalta/ Archivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La diputada federal Alejandra Chedraui Peralta, integrante del grupo parlamentario de Morena, causó controversia al participar únicamente en la segunda mitad del Maratón de la Ciudad de México 2025. Los registros de la aplicación oficial de la carrera muestran que comenzó su recorrido a partir del kilómetro 20 y continuó hasta la meta.

El sistema de cronometraje no reportó tiempos en los primeros tramos de 5, 10 y 15 kilómetros. Los datos solo se registraron a partir del punto donde se incorporó. No se emitió un tiempo oficial de maratón completo y tampoco hubo constancia de que haya recibido una medalla de finalista.

La explicación de Alejandra Chedraui

Horas después de la carrera, la legisladora explicó en sus redes sociales que su participación parcial respondió a un plan de entrenamiento. Indicó que corre desde hace seis meses bajo la asesoría de un entrenador y que la distancia pactada en esa jornada era únicamente la segunda mitad del maratón.

La trayectoria política de Alejandra Chedraui Peralta comenzó en el Partido Verde Ecologista de México.

Foto: IG: @alejandrachedrauiperalta

En un mensaje dirigido a sus seguidores, precisó que no buscó obtener un registro oficial ni presumir haber completado los 42 kilómetros. Sostuvo que utilizó la carrera como un espacio de preparación física y no como competencia.

Críticas en redes sociales

El caso se viralizó rápidamente. Usuarios la acusaron de incumplir con el espíritu del maratón, que exige recorrer la distancia completa para ser considerado finalista. Las críticas compararon su acción con un episodio ocurrido hace casi dos décadas, cuando Roberto Madrazo fue señalado por acortar la ruta de un maratón internacional.

Algunos comentarios destacaron la contradicción entre el cargo que ocupa como presidenta de la Comisión de Cambio Climático y la percepción pública de una conducta poco transparente en un evento deportivo. Otros recordaron que el maratón capitalino cuenta con reglas claras que establecen que solo quienes completan los 42.195 kilómetros tienen derecho a figurar en la clasificación oficial.

¿Quién es Alejandra Chedraui?

Alejandra Chedraui Peralta nació el 2 de febrero de 1989 en Cuajimalpa, Ciudad de México. Es licenciada en Mercadotecnia y desde agosto de 2024 se desempeña como diputada federal plurinominal en la LXVI Legislatura.

Su trayectoria política comenzó en el Partido Verde Ecologista de México, donde fue regidora en Huixquilucan, Estado de México, entre 2015 y 2018. Más tarde, fungió como secretaria técnica del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Huixquilucan de 2018 a 2021.

En el ámbito partidista, fue consejera política tanto a nivel local como nacional del Partido Verde entre 2021 y 2024. En agosto de 2024, junto con otros 14 legisladores, se incorporó a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

En el sector privado, trabajó en agencias de publicidad entre 2011 y 2021 y actualmente es propietaria de la florería “Flor de Limonero”.

El antecedente de Roberto Madrazo en Berlín

El caso de Alejandra Chedraui fue relacionado en redes sociales con lo ocurrido en 2007 en el Maratón de Berlín, donde el excandidato presidencial Roberto Madrazo fue señalado por no completar el recorrido completo.

Madrazo apareció en los registros oficiales con un tiempo que sorprendió a la comunidad deportiva, pues marcaba parciales muy por debajo de los corredores de élite. Posteriormente, los organizadores del evento revisaron los datos del chip de cronometraje y encontraron que no había registrado tiempos en varios tramos intermedios.

La evidencia mostró que abandonó el recorrido en un punto y reapareció más adelante, lo que generó la conclusión de que no completó los 42 kilómetros. Aunque no se le retiró la medalla entregada en la meta, el episodio derivó en críticas internacionales y su exclusión de la clasificación oficial.

El caso se convirtió en referencia en México para señalar a quienes participan en maratones sin cubrir la distancia completa. Desde entonces, el término “hacer un Madrazo” se usa en tono coloquial para describir conductas que simulan un logro sin haberlo completado.

Reglas de los maratones y participación parcial

Los maratones avalados por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo y las ciudades sede cuentan con sistemas de cronometraje que validan la participación desde la línea de salida hasta la meta. Cada corredor debe portar un chip que registra su paso en intervalos de cinco kilómetros.

Los reglamentos establecen que cualquier participante que se incorpore en un punto distinto a la salida no se considera finalista oficial. Tampoco obtiene un tiempo válido ni aparece en las listas de clasificación general.

La participación parcial, aunque es posible en términos prácticos, no corresponde con los lineamientos de una competencia avalada. La situación suele utilizarse únicamente en entrenamientos, pero no está prevista dentro de la organización oficial de la carrera.

La polémica en el Maratón CDMX 2025

El Maratón de la Ciudad de México 2025 reunió a más de 30 mil corredores. La ruta comenzó en el Estadio Olímpico Universitario y concluyó en el Zócalo capitalino. La organización implementó controles de seguridad, hidratación y cronometraje electrónico para todos los inscritos.

La incorporación de la diputada a mitad de la ruta destacó porque el chip oficial marcó su presencia solo en los puntos de control posteriores al kilómetro 20. Aunque no recibió tiempo completo, la difusión en redes generó un debate amplio que trascendió el ámbito deportivo y alcanzó la discusión política.