Cierre de planta en Morelos: a Nissan lo rebasaron los autos eléctricos

CUERNAVACA, Mor. (Proceso).- La decisión de Nissan de cerrar su planta en Civac, Morelos, y trasladarla a Aguascalientes —igual que la planta de Argentina, que también se reubicará en ese estado— responde a criterios de eficiencia tecnológica y reducción de costos operativos, como contar con mano de obra más barata, informó José Víctor Sánchez Trujillo, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos.

En entrevista con Proceso, el funcionario reconoció que “duele mucho que se cierre una empresa, siempre, pero más cuando tiene todo el arraigo y toda una época que como Nissan implica, donde a la fecha son 2 mil 200 empleos directos”. La empresa anunció el cierre de la planta el 29 de julio último.

El traslado a Aguascalientes, agregó, se decidió considerando eficiencia tecnológica y condiciones laborales: “Lamentablemente la empresa no invirtió en tecnología para la planta de Morelos ni en la transición hacia la electromovilidad, y Nissan a nivel mundial llegó tarde al mercado de autos eléctricos, donde China ha tomado la delantera con baterías más eficientes. Además, un factor que pesa en la decisión de cerrar plantas son las condiciones laborales: en Aguascalientes los trabajadores están prácticamente a destajo, mal pagados, mientras que en Morelos los contratos colectivos otorgan mejores condiciones”.

Sánchez Trujillo. Lamentable decisión de Nissan. Foto: Facebook

Explicó que la decisión no se limita a factores locales, sino que está vinculada a un contexto mundial de competencia comercial, con nuevas reglas, aranceles y políticas que afectan a toda la industria automotriz. “Todas las empresas y toda la industria están en esta situación; sin embargo, una de las más afectadas es la industria automotriz”, afirmó.

Sánchez Trujillo subrayó que la afectación no proviene únicamente de políticas de aranceles estadunidenses: “La afectación a la industria automotriz se da, sobre todo, por la irrupción de nuevos jugadores en el escenario y por la llegada de competencia muy fuerte y agresiva en muchos aspectos. Las armadoras chinas, por ejemplo, han marcado una gran diferencia”.

El funcionario explicó que la competencia se da en varios frentes: “Compiten en productos que estéticamente despiertan mayor interés, con diferencias de precios muy significativas y con elementos tecnológicos que generan una dinámica comercial diferente. La transición del consumo de gasolina a energía eléctrica, primero híbrida y luego eléctrica, es otro elemento que está prevaleciendo, y que obliga a todas las empresas del mundo a enfrentar enormes presiones”.

En este contexto, Nissan mundial evaluó la capacidad de sus plantas y decidió implementar la estrategia Re-Nissan, una reingeniería para enfrentar la guerra comercial y la dinámica del mercado. “Se decidió cerrar siete plantas: tres de inmediato —una en Japón, otra en India y otra en Argentina—, y cuatro más después. En ese momento se anunció que la producción de Argentina, unas camionetas pick-up, se trasladaría a Morelos, usando la capacidad instalada de la planta, sin aumentar la contratación”, señaló Sánchez Trujillo.

Ventajas de Aguascalientes

En Nissan Morelos hay dos tipos de trabajadores: los protegidos por contrato colectivo, que generan antigüedad y respaldo sindical, y los eventuales, que terminan su contrato en diciembre, independientemente de la continuidad de la planta.

“En diciembre del año pasado concluía un contrato eventual de Nissan con mil 600 trabajadores, y sólo se amplió a la mitad, 800 trabajadores, durante todo este año. Es decir, en diciembre, 800 personas quedaron sin trabajo. Yo respondía, en ese momento, de manera responsable, que la planta no cerraría, sino que se ampliaba parcialmente la contratación”, detalló Sánchez Trujillo.

Los trabajadores de Nissan Morelos son los mejor calificados a nivel mundial; la auditoría anual confirma que sobresalen en todo aspecto, debido a que el proceso de producción es manual y mecánico, donde la mano de obra sigue siendo determinante.

“La planta es manual y mecánica, lo que hace que la mano de obra sea determinante en el armado de vehículos como el Versa”, dijo el secretario.

Nisan Aguascalientes. Foto: mexico.nissannews.

En la planta de Nissan Civac se cuenta con un terreno de una extensión de 40 hectáreas y las 10 hectáreas en La Joya —50 hectáreas en total—. En contraste, la planta de Aguascalientes cuenta con 450 hectáreas —190 de producción—, tecnología de vanguardia y procesos menos artesanales.

“En Morelos no se implementó la transición hacia la electromovilidad; Nissan mundialmente llegó tarde a este mercado, mientras China lidera en baterías. Además, un elemento determinante fue que las condiciones laborales de los trabajadores en Aguascalientes son más precarias: trabajan bajo un programa denominado 3x4, prácticamente un paro técnico bajo contrato, donde trabajan tres días y descansan uno sin pago, mientras que en Morelos el contrato colectivo asegura mejores condiciones y sueldos mayores”, explicó Sánchez Trujillo.

El CEO global, Iván Espinosa, mexicano, lidera un comité ejecutivo que analiza costos, productividad y eficiencia de cada instalación. “En función de eso deciden qué planta cerrar y cuál reestructurar, buscando siempre la mayor eficiencia numérica”, precisó.

Sobre la planta de Civac, Morelos, destacó que aunque la producción es más costosa y los procesos manuales, mantiene “la mejor calidad del mundo. Remaches, pistolas, chasis colocados a la antigua… ésa es nuestra planta”. Trasladar la producción a Aguascalientes sólo para reducir costos, explicó, no representa la mejor decisión técnica, pese a consolidar operaciones.

En este tipo de decisiones, enfatizó, “los números mandan, más allá de opiniones o sindicatos: en este tipo de decisiones es dolorosamente práctico”.

Al poner todos estos elementos sobre la mesa, la decisión de cerrar la planta de Morelos se vuelve comprensible. Sin embargo, algunos factores ayudaban a mantenerla: el tipo de unidad a producir, el mercado latinoamericano y las negociaciones para que parte de la producción se exportara por Acapulco.

Cuando se anunció que Argentina vendría a Morelos, la gobernadora solicitó visitar la planta; Nissan Corporativo respondió que no era factible en ese momento, pero propuso una reunión en Palacio Nacional, a la que Sánchez Trujillo asistió.

“En la visita, los ejecutivos le comparten a la gobernadora toda esta preocupación que la empresa a nivel mundial tiene, y las dificultades que están enfrentando para salir adelante, con reducciones diarias en los niveles ejecutivos, independientemente de las plantas”, relató.

Trabajadores sindicalizados de Nissan. Foto: Especial.

En cuanto al proceso de cierre, Sánchez Trujillo detalló que se seguirá el calendario fiscal de la empresa y se atenderán las obligaciones laborales: “Actualmente los supuestos que vemos son: la planta cumplirá 60 años el próximo año; muchas trabajadoras y trabajadores, por su antigüedad, tendrán la oportunidad de jubilarse, ya sea de manera anticipada o regular. A quienes no estén en esa condición se les hará la liquidación”.

Sobre la vinculación laboral posterior, el funcionario explicó: “Queremos ayudar a que el trabajador pueda aprovechar la liquidación de la mejor manera. La vinculación laboral también es otro proceso que estamos impulsando con el Servicio Nacional del Empleo”.

Agregó que otro de los elementos que la propia empresa está valorando es invitar a varios de ellos a moverse a Aguascalientes. “Dudo que todos lo hagan, porque es un cambio de vida fundamental, pero hay opciones: Volkswagen, Audi y otras armadoras en la periferia. Vamos a ver quiénes aceptan, y si no es ahí será en otras actividades”.

Por ahora, dijo, se está revisando el impacto laboral indirecto, que se extiende a proveedores, transportistas y comercios alrededor de la planta, aunque aún no se cuenta con cifras definitivas.

Sobre el futuro de la planta y los terrenos, Sánchez Trujillo señaló: “Se trata de 40 hectáreas que, para los fines que implicaban, parecían pocas. Sin embargo, hoy mismo ya hay solicitudes de armadoras interesadas en la planta. Por el momento, hasta que el proceso avance, no puedo dar más detalles, salvo que se trata de empresas de origen mexicano”.

El funcionario dijo que aunque la gobernadora Margarita González ya lo comentó en alguna entrevista, prefiere esperar a que se complete el proceso. “Nissan nos ha solicitado apoyo para que los terrenos —esas 40 hectáreas y las 10 hectáreas en La Joya— puedan estar en condiciones de ser ofrecidos como reserva territorial”.

Trabajador en planta de Nissan. Foto: Montserrat López.

Explicó que la “reserva territorial” significa que el gobierno indica a un inversionista que un determinado espacio está disponible para su inversión. “Lo ideal es que al traspasar un espacio así se mantenga una relación directa con la actividad que allí se desarrollaba. Difícilmente Nissan transferirá todo lo que está dentro de la planta para un uso distinto, pero será un proceso que vamos a acompañar”.

Opciones ante el trancazo

El funcionario destacó que el gobierno de Morelos no permaneció inactivo ante la contingencia. “Podríamos quedarnos lamentando la pérdida de Nissan y los 2 mil 200 empleos afectados, o trabajar para compensar esa circunstancia. En breve llegarán otras industrias: por ejemplo, en el aeropuerto se generarán 2 mil 500 empleos”, señaló.

Sánchez Trujillo reconoció las críticas surgidas tras la salida de Nissan y aceptó que el anuncio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de la gobernadora Margarita González Saravia sobre impulsar a Morelos como plataforma de producción cinematográfica no se equipara al impacto económico que representa Nissan. No obstante, enfatizó que es positivo mantener la apertura a inversiones de todo tipo y fomentar la diversificación económica del estado.

En paralelo, Morelos está impulsando su industria fílmica como un sector complementario de desarrollo económico. Con la participación de Amazon a través de Amazon MGM Studios, el estado busca replicar modelos de derrama económica ya consolidados en Ciudad de México, incentivando producción local, logística, servicios y empleo en áreas como dirección, escenografía y economía circular. Sánchez Trujillo detalló que “se cobrará por renta de espacios al aire libre, uso de instalaciones, catering, vestuario, carpinteros, herreros, electricistas y productores”.

El miércoles 13 se publicó el decreto para la creación del Consejo de Inversión, cuyo secretario técnico será Iván Elizondo. La instancia permitirá documentar de manera oficial qué empresas llegan al estado, la inversión que realizan, el empleo generado y la ubicación de sus operaciones.