Diputada de Morena denuncia a equipo de legislador de su partido por agresiones y abuso sexual

La diputada de Morena, Leticia Garfias Alcántara, denunció una agresión a su equipo de trabajo y abuso sexual hacía ella por parte de integrantes del equipo del diputado local del partido oficialista en el Estado de México, Osvaldo Cortés Contreras, quien presuntamente contó con el apoyo de la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio. Foto: Captura de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La diputada de Morena, Leticia Garfias Alcántara, denunció una agresión a su equipo de trabajo y abuso sexual hacía ella por parte de integrantes del equipo del diputado local del partido oficialista en el Estado de México, Osvaldo Cortés Contreras.

En conferencia de prensa, la diputada morenista detalló que la agresión ocurrió el 12 de agosto en sus oficinas distritales, ubicadas en la comunidad de Cuanalán, en Acolman, Estado de México y afirmó que el ataque tuvo el apoyo de la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.

“Esta conferencia es para comentar un hecho lamentable que viví en las oficinas distritales que tengo instaladas en la comunidad de Cuanalán, en el municipio de Acolman, Estado de México. Y digo lamentable porque fue una agresión directa, digo yo que realmente fue una agresión que iba directo a matar a uno de mis hijos, porque fue un grupo armado de más de cincuenta personas enviados por el diputado local del Estado de México, Osvaldo Cortés Contreras, en contubernio con la presidenta municipal de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.

“Llegan los vehículos, empiezan a descender encapuchados y con gorras, y se acercan a hacer contacto con el chofer y particular del diputado Osvaldo Cortés para recibir las indicaciones, y al mismo tiempo, pues nos señalan a mis hijos, a mi asesor principalmente y a mí, y se van sobre nosotros, al mismo tiempo sacan armas de fuego de entre sus ropas y se empiezan a ir contra mis hijos y a correr.

“Yo me caigo, me levanto y a la hora que me reincorporo, el chofer y particular del diputado Osvaldo Cortés, me toma por la espalda y me empieza a golpear, a manosear, a ultrajar y de paso a mandarme un mensaje. Fuerte, yo puedo decir tal cual como me lo dijo, porque dijo que esos eran los huevos y que el líder ahí era el diputado Osvaldo Cortés Contreras. Al mismo tiempo que me estaba ultrajando y, pues, incluso cometiendo abuso sexual en ese momento hacia mi persona”, detalló la diputada.

La legisladora morenista informó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de República (FGR) e hizo responsables al diputado local morenista, Osvaldo Cortés Contreras y a la presidenta Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio de todo lo que le pueda pasar a ella, su familia y equipo de trabajo.