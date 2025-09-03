Lluvias torrenciales e intensas azotarán el jueves a estas entidades por el huracán Lorena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El huracán Lorena provocará lluvias torrenciales en el menos dos estados y el resto del país tendrá desde chubascos hasta precipitaciones fuertes este jueves, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El frente número 1, la onda tropical 30 y el monzón contribuirán a la intensificación de las lluvias que podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y granizo, detalló el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su pronóstico para el 4 de septiembre.

En el transcurso de la noche del miércoles y madrugada del jueves, se prevé que el huracán Lorena de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, ocasione lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, así como rachas intensas de viento y oleaje elevado en las costas de la península de Baja California.

Asimismo, el ciclón tropical interaccionará con el monzón mexicano y una vaguada en altura, manteniendo condiciones para lluvias intensas en zonas de Sonora (centro, oeste y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa, además de lluvias muy fuertes en zonas de Baja California y Nayarit.

A su vez, se pronostican rachas de viento de 40 a 60 km/h en Sonora, Sinaloa y Chihuahua; con oleaje elevado de hasta 3.0 metros de altura en Sinaloa.

El frente número 1 extendido como estacionario sobre el noreste de México generará lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (noreste), lluvias fuertes en Tamaulipas (sur) y chubascos en Coahuila y Nuevo León, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, centro y sur del país, adicionalmente de la península de Yucatán, aunados al desplazamiento de la onda tropical número 30 sobre el sureste y gradualmente sobre el centro y sur del país, en combinación con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (centro, norte y sur), lluvias muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, lluvias fuertes en Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán, y de chubascos en Quintana Roo.

El frente número 1 prevalecerá extendido como estacionario

Para el día jueves, se pronostica que el ciclón tropical Lorena se localice frente a la costa occidental de Baja California Sur, en interacción con el monzón mexicano, mantendrán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el noroeste, norte y occidente del país; con puntuales torrenciales en Baja California (sur) y Baja California Sur; así como intensas rachas de viento, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en el golfo de California.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país, una vaguada en altura en el sureste mexicano y el paso de la onda tropical número 30 sobre el occidente del territorio nacional, originarán chubascos con lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente, sur y sureste de México; con puntuales muy fuertes en Durango, Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz (sur).

El frente número 1 prevalecerá extendido como estacionario sobre el noreste de México y aunado a la entrada de humedad del golfo de México, ocasionará fuertes rachas de viento y chubascos dispersos en dicha región. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California y Tamaulipas.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas altas. Ambiente cálido por la tarde y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 04 de septiembre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California (sur) y Baja California Sur.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (oeste y sur) y Sinaloa (norte y costa).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Puebla, Veracruz (sur) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Colima, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 04 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 04 de septiembre::