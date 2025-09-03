Marchan para exigir la salida de porros de la UNAM; un grupo vandaliza instalaciones

Consignas en favor del pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza. Foto: Miguel Dimayuga

Personas vestidas de negro y encapuchadas en la manifestación +. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron una marcha pacífica a la explanada de la Rectoría para conmemorar el séptimo aniversario del “ataque porril” que dejó 14 personas lesionadas; un grupo reducido de personas encapuchadas hicieron actos vandálicos en instalaciones universitarias.

Al cumplirse siete años de aquella manifestación del 3 de septiembre del 2018, los participantes, menos de 100, exigieron la salida de grupos porriles de la máxima casa de estudios. Llevaban sus consignas en mantas: “¡Fuera porros de la UNAM!”.

Frente a la Facultad de Derecho, una joven lanzó: “No más a los porros, no más a la violencia, no más a los feminicidios dentro de la Universidad. La Universidad es para estudiar no para ser violentados, no para ser reprimidos. La Universidad es del pueblo, la Universidad es de los proletarios. ¡Fuera porros de la UNAM!”.

Fotos: Miguel Dimayuga

Además, gritaron consignas en favor del pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza, así como la exigencia de que México rompa relaciones diplomáticas con Israel.

En la explanada de Rectoría, los jóvenes manifestantes fueron recibidos por una comisión representante de las autoridades, a quienes entregaron su pliego petitorio en un acto pacífico.

El grupo de manifestantes pacíficos salió del Parque de La Bombilla y caminó sobre la avenida Insurgentes Sur hasta la explanada. Otro grupo partió de la escultura conocida como “Los Bigotes”, a las afueras de la estación del Metro Universidad y caminó por el circuito interior de Ciudad Universitaria.

De ese último punto también caminó un grupo reducido de personas encapuchadas y vestidas de negro que llevaban martillos, palos, tubos, botes de aerosol y demás objetos con los que rompieron vidrios e hicieron pintas en diferentes instalaciones y casetas de vigilancia de la UNAM.

Algunas de ellas decían: “El Estado te vigila. La UNAM te espía”, “¡Fuera porros!” y “3 de septiembre no se olvida!”.

Cuando esas personas en actitud agresiva intentaron acercarse a los estudiantes que se manifestaban frente a la Torre de Rectoría, éstos les pidieron que se alejaran porque no eran parte de su grupo ni de sus consignas. Los agresores se retiraron.

Como ha ocurrido en otras manifestaciones, durante los actos vandálicos, los encapuchados intentaron impedir la labor periodística de fotógrafos y camarógrafos.