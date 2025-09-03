Nestlé despide a su CEO: ¿fue legal por tener romance con subordinada?

El despido del CEO de Nestlé en México fue consecuencia de una relación sentimental oculta con una subordinada directa.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Nestlé despidió al CEO Laurent Freixe luego de que una investigación interna y externa confirmara que mantenía una relación romántica no declarada con una subordinada directa, lo cual contravenía el código de conducta de la empresa.

La pesquisa comenzó tras denuncias presentadas por empleados a través del canal "Speak Up". Aunque la primera indagación interna no encontró pruebas concluyentes, un segundo examen, apoyado por asesores legales externos, confirmó el vínculo sentimental oculto. Esto fue considerado un incumplimiento del código de conducta corporativo.

Freixe fue removido de su cargo con efecto inmediato y sin recibir paquete de indemnización. En su lugar fue nombrado Philipp Navratil, ejecutivo de larga trayectoria dentro de Nestlé, particularmente al frente de Nespresso. La junta directiva consideró la decisión necesaria para mantener la integridad del gobierno corporativo.

El código de conducta de Nestlé sobre relaciones personales

El código de conducta de Nestlé establece que cualquier relación personal entre empleados debe ser declarada, con el objetivo de evitar conflictos de interés y preservar la imparcialidad en la toma de decisiones.

El código define que toda conducta que pueda generar un conflicto entre los intereses personales y los de la empresa debe ser revelada a la instancia correspondiente.

También se incluyen disposiciones sobre familiares y parejas: se permite la contratación sólo si los individuos están calificados, y en ningún caso debe existir una relación directa o indirecta de supervisión entre un empleado y su familiar o pareja.

Estas normas tienen el propósito de garantizar decisiones justas y objetivas en materia de promociones, transferencias, compensaciones y demás aspectos del empleo.

¿Fue legal el despido?

Desde el punto de vista legal, en México no existen prohibiciones explícitas sobre relaciones personales entre empleados. Sin embargo, las empresas pueden establecer normativas internas que exijan transparencia en estos casos, especialmente cuando hay diferencia de jerarquía.

Nestlé actuó conforme a su código de conducta, el cual busca evitar conflictos de interés y preservar la integridad del entorno laboral. En este caso, el problema no fue tanto la relación sentimental, sino su ocultamiento y el posible beneficio que pudo derivarse de ella.