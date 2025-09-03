Piden priorizar seguridad y economía en lugar de realizar festejo por aniversario de Culiacán

Organizaciones llaman a una marcha por la paz en Culiacán. Foto: Facebook: Por los pasillos

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Sectores empresariales y sociales solicitan al gobierno municipal priorizar la reactivación económica y sobre todo la seguridad, y dejar de lado festejos masivos por el 494 aniversario de la fundación de Culiacán, cuyos eventos se realizan a finales de septiembre.

El expresidente de la cámara restaurantera, Miguel Taniyama, señaló que lo que la ciudad requiere más en estos momentos es el apoyo de los gobiernos locales para sacar adelante al sector que ha sufrido pérdidas que se siguen acumulando desde hace un año por la batalla del crimen organizado.

Paralelo a este llamado, Miguel Taniyama habló sobre la realización de una manifestación este domingo 7, a la que han confirmado su participación alrededor de 40 organismos tanto civiles como empresariales como presión al gobierno y al tema de seguridad.

“Basta de representaciones que no nos escuchan, basta de complicidades del gobierno, esto debe ser el comienzo de un cambio”, dijo.

Las pérdidas del sector restaurantero han significado una de las más severas debido a la poca afluencia de clientes y falta de apoyos gubernamentales, lo que ha generado el cierre de más de 2 mil negocios formales y alrededor de 800 informales.

En el tema de inseguridad, la regidora del Cabildo de Culiacán, Érika Sánchez, mencionó que es más urgente reforzar medidas para sacar adelante a la ciudad y no pensar en festejos, sobre todo, estando tan cerca el atentado al Hospital Civil, que cobró la vida de tres personas luego de un ataque armado, por lo que su llamado sería a la prudencia.

“El llamado al presidente municipal es a la prudencia, estamos días de cumplir un año de una crisis profunda de inseguridad en nuestro municipio, estamos apenas a días de que haya habido una masacre en un hospital, en estos momentos en la ciudadanía hay consternación, hay dolor colectivo”.