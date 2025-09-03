Raptan a la artista plástica Frany Arteaga de una galería de arte en Guadalajara

GUADALAJARA, JAL., (apro)-. La artista plástica Frany Arteaga fue raptada por un grupo de personas, de la galería Casa Natalia, ubicada en la colonia Revolución de Guadalajara, el pasado miércoles 27 de agosto. Su desaparición fue denunciada ante las autoridades y cuenta con ficha de búsqueda.

En los mismos hechos ocurridos en la calle Corregidora, entre la calle Medrano y Aldama, también fue privado de la libertad el abogado Gustavo Torres Reyes, de 42 años; es de complexión robusta, mide 1.65 de altura, es de tez morena clara, con las siguientes señas particulares: cicatriz pequeña entre el rostro y cuello lado izquierdo y cabello negro, lacio y corto.

Francisca Arteaga Mendoza, de 35 años, estudió Artes Visuales en el Centro Universitario de Arte Arquitectura y Diseño (CUADD) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Es pintora, tatuadora y maestra de dibujo para niños en la misma galería.

Frany, nacida el 14 de agosto de 1990, es de tez morena y mide 1.65 de altura. Como señas particulares, tiene tatuajes en los brazos (una nota musical, un dragón y una mariposa) y alas en la espalda.

Ficha de búsqueda

Obras de fantasía, magia y misticismo

Su trayectoria artística se inició activamente en 2012 con exposiciones colectivas, participando en al menos dos o tres por año. Su obra se centra en temas como fantasía, magia y misticismo.

A través de su pintura, elaboración de figuras e ilustración, explora la expresión con imágenes poéticas, dualidades, romanticismo y espiritualidad. Su principal inspiración es la introspección y la música, y sus corrientes artísticas preferidas son el arte fantástico, narrativo, poético y surrealista.

Dolores Mendoza, madre de Frany, relató que vio a su hija por última vez la mañana de su desaparición, antes de que ambas salieran a trabajar.

"El miércoles en la mañana antes de irme a trabajar. Porque yo salí primero y ella salió después. Entonces, más tarde yo la esperaba y pues no, no llegó”, explicó.

La madre de la artista señaló que su hija trabajaba en la galería como maestra de talleres de dibujo y pintura para niños.

"Es maestra de ahí de dibujo de ahí de la galería. También hacía cuadros. Más o menos a esa hora (que se la llevaron), más tardecito, solía dar un curso o taller o clase a niños. Los sábados daban todo el día”, detalló.

Dolores afirmó que su instinto le dice que Frany está viva y su principal petición a las autoridades es que la busquen y la encuentren.

“Ella sabe que la quiero mucho y la extraño", fue el mensaje de la madre a su hija.

Comunidad artística de Guadalajara exige su aparición con vida

La comunidad artística y cultural de Guadalajara emitió un comunicado urgente exigiendo la aparición con vida de Frany Arteaga, quien desapareció la semana pasada de una galería donde impartía talleres para niños.

Bajo el lema "¡La cultura no calla!", el comunicado se dirige a colectivos, galerías, museos, artistas y gestores, subrayando que la desaparición de Frany no es solo una pérdida personal, sino un ataque directo a la "cultura libre, a los espacios seguros de creación y a la vida misma que el arte celebra".

El documento señala a Francisca Arteaga, egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas del CUAAD (UdeG), como una artista dedicada al acto creativo, a la educación sensible y a la construcción de comunidad desde el arte. La comunidad artística demanda que las autoridades actúen de manera inmediata y eficaz, y que los responsables sean castigados.

Exhortaron a realizar acciones como la creación de carteles, stencils e intervenciones urbanas, y advirtieron que cualquier mensaje que afirme que la familia no autoriza la difusión es falso.

Anunciaron la realización de un "cacerolazo", performance y plantón simbólico para visibilizar la demanda de la búsqueda y aparición con vida de Frany, que se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre a las 19:00 horas en la calle Independencia #684 en el centro de Guadalajara.

Asimismo, la comunidad artística exige que la Universidad de Guadalajara y el CUAAD asuman su responsabilidad y se sumen de forma contundente a la exigencia de justicia.

#DondeEstaFrany #JusticiaParaFrany #LaCulturaNoCalla.