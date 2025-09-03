Saúl Monreal se aferra a candidatura para gobernador pese a lineamientos de Morena contra nepotismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Pese a que la reforma contra el nepotismo fue aprobada este año y entra en vigor en 2030, y Luisa María Alcalde –presidenta de Morena– estableció que para los militantes se aplicará a partir de 2027, el senador morenista Saúl Monreal se aferra a la candidatura para gobernador de su estado natal.

En un video que circula en redes sociales, el senador morenista afirmó que su hermano David Monreal, gobernador de Zacatecas, se ha dejado influenciar por un grupo político que ha dañado a ese estado.

“Existe un grupo político al que sería un error permitirle que se adueñe del estado. Es al grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano. Es el que más daño le ha hecho a Zacatecas, y esto no me lastima solo a mí, lastima a todo un pueblo que confió en la unidad del movimiento…

“Si seguimos dejando de lado a los liderazgos que construimos el movimiento, difícilmente podremos consolidarlo, pero hay quienes no han entendido que la política no es excluir, la política es sumar. Yo por mi parte, estoy tranquilo, y tengo muy presente las palabras de mi padre, don Felipe Monreal. Hijo, lo que el pueblo decida. Si el pueblo de Zacatecas quiere que yo sea su gobernador, estoy seguro de que, por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo seré”, afirmó el zacatecano.

Saúl Monreal también afirmó que persisten intereses oscuros que buscan ponerlo en el centro del tema señalado por el Consejo Nacional de Morena, sobre que familiares de quienes ocupan un cargo de elección no pueden participar como candidatos en 2027, lo que, enfatizó, no lo entristece por su aspiración, sino que se orquesten campañas para descalificar a alguien que ha entregado su vida al movimiento.

“No me tiro al suelo para que me levante, pero creo que nadie merece que perversa ni deliberadamente le quieran pisotear sus sueños”, recalcó.