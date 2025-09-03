Sheinbaum presenta el Café Bienestar: "es comercio justo para beneficio del pueblo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la conferencia mañanera, María Luisa Albores González, titular de Alimentación para el Bienestar, presentó el Café Bienestar, el cual se realizó con café de 6 mil 646 pequeños productores mexicanos, principalmente de pueblos indígenas o con rezago social en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Guerrero y la región de La Montaña de Guerrero.

La funcionaria destacó que este nuevo producto está hecho 100% con café mexicano, no tiene aditivos ni edulcorantes, es libre de saborizantes artificiales y de colorantes, además indicó que la inversión social destinada a la producción del Café Bienestar alcanzó los 59.4 millones de pesos.

El café del Bienestar cuenta con tres presentaciones: de 50 gramos (g) con un precio de 35 pesos; de 90 g a 65 pesos; y de 205 g a 110 pesos, que se venderán en las Tiendas Bienestar.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que Café Bienestar significa comercio justo en beneficio de las mexicanas y mexicanos, aunado a que promueve la agricultura agroecológica a través de un producto saludable hecho 100 por ciento de café mexicano, cuyas ganancias benefician directamente a las comunidades.

“Queremos llegar al 100 por ciento de los productores de La Montaña, porque eso va a garantizar café saludable en las Tiendas Bienestar, pero significa reducción de la pobreza, significa todavía más bienestar para los productores de café. Entonces es un programa muy bonito. Y además, es 100 por ciento café. No vamos a decir otras marcas, pero si ustedes leen el contenido de otras marcas, no son 100 por ciento café, tienen muchas otras cosas, muchos incluso tienen azúcares. Entonces, presentamos Café del Bienestar, comercio justo para beneficio del pueblo de México”.

“Es una mezcla de distintas variedades de café en el que predominan el pergamino y natural arábiga, en una pequeña porción tiene el robusta. Y todo el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra”, agregó.