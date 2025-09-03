Sheinbaum se reúne con Marco Rubio en Palacio Nacional; abordan la seguridad fronteriza

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para atender el “Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y aplicación de la Ley.

La mandataria federal recibió al funcionario estadunidense en Palacio Nacional, en la que consideró que sería una reunión cordial y de respeto.

Antes de reunirse con Rubio, la presidenta evadió referirse a las declaraciones de su homólogo estadunidense, Donald Trump, quien la señala por tener miedo a los cárteles y por esa razón rechazar la ayuda del gobierno vecino.

Anteriormente, la jefa del Ejecutivo Federal dijo que buscaría hablar, además de seguridad, comercio y migración en específico sobre los mexicanos que residen en Estados Unidos.