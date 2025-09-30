“Alito” Moreno recomienda “humildad” al PAN e ir juntos en coalición para elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador Alejandro “Alito” Moreno pidió al PAN tener humildad para que el partido albiazul vaya en coalición junto con ellos por la gubernatura de Aguascalientes y otros estados.

En entrevista en la Cámara alta, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, cuestionó si el PAN y el PRI son más competitivos yendo solos en una elección.

“Yo les preguntaría ahora al revés, que me permitan hacerle de reportero dos minutos, compañero periodista, ¿ustedes creen que después de la coalición que tuvimos en Aguascalientes, PAN PRI, PRD y ganamos, ustedes creen que somos más competitivos separados? ¿Ustedes creen que el PAN es más competitivo yendo solo y el PRI yendo solo con candidato? ¿Ustedes creen que es? No.

“Entonces el PAN también debe tener humildad, sencillez, trabajo político para construir consensos en Aguascalientes y en todos, todos estamos obligados a trabajar, a trabajar, ni en tu casa te obligan a estar juntos, porque cuando no quieres te vas. Entonces al final lo que queremos es dar los mejores resultados, tenemos diálogo, hay apertura”, detalló.

Alejandro Moreno afirmó que el PRI es un partido que trabaja las coaliciones y que lo que ellos quieren es lo básico: “lo que quiere el pueblo de México, que Morena ya no esté en el gobierno”.