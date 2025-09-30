Asesinan a Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar; investigan amenazas previas

Miguel de la Mora había denunciado amenazas un año antes de su asesinato en Polanco.. Foto: IG @micky_hair

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El estilista de celebridades Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, fue asesinado la noche del 29 de septiembre de 2025 frente a su salón de belleza en Polanco, Ciudad de México. El crimen, perpetrado por hombres armados a bordo de una motocicleta, conmocionó al mundo del espectáculo y provocó mensajes de despedida de artistas, entre ellos la cantante Ángela Aguilar, una de sus clientas más cercanas.

El ataque al estilista Micky Hair en Polanco

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dos sujetos llegaron en motocicleta a las inmediaciones del salón Micky’s Hair, ubicado en la calle Moliere, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Uno de ellos descendió y disparó directamente contra el estilista.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que no se trató de un robo, sino de un ataque directo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y trabaja en la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona. Hasta el momento no se reportan detenciones.

La despedida de Ángela Aguilar refleja el impacto de la muerte de Miguel de la Mora en el mundo artístico.

Foto: @micky_hair

Presuntas amenazas previas contra Miguel Ángel de la Mora

Un antecedente relevante en la investigación son las denuncias presentadas por De la Mora en 2024. El estilista acudió al Ministerio Público para reportar haber recibido amenazas e intimidaciones, además de haber sido víctima de un presunto fraude. En aquella ocasión, señaló como probable responsable a un hombre identificado como Eduardo “E” González Martínez.

De la Mora habría documentado ante las autoridades que esas amenazas afectaban su seguridad y la de su entorno. Sin embargo, no se conocen los avances procesales de esa denuncia, y ahora es uno de los elementos que la Fiscalía capitalina revisa como parte de las líneas de investigación abiertas tras el homicidio.

Miguel de la Mora, quién era el estilista de famosos

De la Mora tenía 28 años y era originario de Jalisco. En pocos años logró consolidarse como uno de los estilistas más buscados por artistas y personalidades del medio. Atendía a figuras como Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón y otras actrices e influencers.

Miguel de la Mora murió en un ataque directo frente a su salón en CDMX.

Foto: @micky_hair

Propietario de dos salones de belleza, uno en Polanco y otro en su estado natal, De la Mora era además una figura activa en redes sociales, donde compartía su trabajo y aspectos de su vida cotidiana. En Instagram acumulaba miles de seguidores y su estilo lo había convertido en una referencia de moda y estética en el ámbito artístico.

Horas antes de su asesinato, publicó en sus historias de redes sociales imágenes de su rutina matutina, con la frase “hoy será un día muy pesado”.

La despedida de Ángela Aguilar

Tras conocerse el asesinato, Ángela Aguilar publicó un mensaje en sus redes sociales despidiéndose del estilista. En su escrito, destacó que De la Mora no solo había sido su estilista, sino un acompañante constante en momentos importantes de su vida personal y artística.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado, me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen; me diste seguridad cuando más lo necesitaba… estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir”, expresó la cantante.

El mensaje fue replicado ampliamente y se sumó a los homenajes de colegas, artistas y clientas que habían trabajado con él.

Lo que se sabe de la investigación

Las autoridades confirmaron que se trató de un ataque directo. Entre las hipótesis se encuentra la posible relación del homicidio con las amenazas que De la Mora denunció un año antes. La Fiscalía también analiza si existen vínculos con su actividad profesional o conflictos personales.

Los investigadores trabajan con imágenes de cámaras de seguridad cercanas y entrevistas a testigos para identificar a los agresores y su ruta de escape. Hasta ahora no hay detenidos ni móvil confirmado.

El asesinato de De la Mora ocurre en una de las zonas con mayor vigilancia de la capital, lo que añade presión sobre las autoridades para esclarecer el caso.