Así reaccionó Sheinbaum a la burla de Trump con música de mariachi (Video)

A la presidenta se le preguntó sobre el video en el que aparece el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con bigote y sombrero. Foto: Miguel Dimayuga y Truth Social

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de la publicación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un video con IA en el que aparece el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con bigote, un sombrero y música de mariachi, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum afirmó: “A las mexicanas y los mexicanos se nos respeta“ porque levantan la economía de Estados Unidos.

La presidenta buscó matizar su opinión específica sobre la publicación de su homólogo, pero trajo a cuenta la estigmatización que se hace a la imagen de las y los mexicanos.

“No, prefiero no opinar, lo que sí es que esta idea que se promovió y muchas veces desde Estados Unidos y hace muchos años, no es de ahora, de esta imagen donde está un mexicano con un sombrero sentado debajo de un cactus, con una imagen como si fuéramos flojos los mexicanos, nada más equivocado”.

Y afirmó las y los mexicanos “son tan trabajadores las y las mexicanos, somos, pero vamos a poner son, son tan buenos que no sólo han levantado la economía de México sino también la de Estados Unidos. Estados Unidos no sería lo que es si lo fuera por los trabajadores mexicanos que están allá. La cantidad del PIB que representan todas las generaciones de mexicanos que están allá”.

También lanzó críticas a gobiernos anteriores desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, que en seis sexenios no aumentaron el salario mínimo “y luego decían ‘vengan a invertir a México que aquí hay mano de obra barata’, o sea presumían los salarios de hambre que había en México”.

Después busco matizar su comentario: “En particular sobre lo que se publicó ayer mejor no lo planteamos, en particular sobre ese tema, pero sí a las mexicanas y los mexicanos se nos respeta. Somos un pueblo trabajador y con una grandeza cultural que pocos pueblos en el mundo tienen”.