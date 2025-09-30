Beca Benito JuÃ¡rez y Beca Rita Cetina: CuÃ¡ndo cae el pago de octubre para los estudiantes

Beca Rita Cetina
Beca Benito JuÃ¡rez y Beca Rita Cetina: CuÃ¡ndo cae el pago de octubre para los estudiantesConoce cuÃ¡ndo se realizarÃ¡n los depÃ³sitos de las Becas Bienestar para estudiantes en 2025.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Los pagos de las Becas para el Bienestar que entrega el Gobierno de MÃ©xico a estudiantes de distintos niveles educativos comenzarÃ¡n a dispersarse en octubre de 2025. Este apoyo busca garantizar la permanencia escolar de niÃ±as, niÃ±os y jÃ³venes en situaciÃ³n de vulnerabilidad.
Inicio del calendario de pagos de las becas Bienestar para estudiantes
De acuerdo con la CoordinaciÃ³n Nacional de Becas para el Bienestar, los depÃ³sitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre se realizarÃ¡n a partir del 1 de octubre de 2025. El dinero se entregarÃ¡ a travÃ©s de las tarjetas del Banco del Bienestar y la dispersiÃ³n se organizarÃ¡ con base en la primera letra del apellido paterno del beneficiario.
El calendario escalonado busca evitar saturaciÃ³n en sucursales y cajeros. AsÃ, los pagos se realizan en distintos dÃas a lo largo del mes.
Calendario tentativo de octubre 2025
- 1 de octubre ? Apellidos con letra A
- 2 de octubre ? B
- 3 y 6 de octubre ? C
- 7 de octubre ? D, E, F
- 8 y 9 de octubre ? G
- 10 de octubre ? H, I, J, K
- 13 de octubre ? L
- 14 y 15 de octubre ? M
- 16 de octubre ? N, Ã‘, O
- 17 de octubre ? P, Q
- 20 y 21 de octubre ? R
- 22 de octubre ? S
- 23 de octubre ? T, U, V
- 24 de octubre ? W, X, Y, Z
Programas y montos de apoyos gubernamentales para estudiantes
Las becas que forman parte de este calendario son:
- Beca Benito JuÃ¡rez para EducaciÃ³n BÃ¡sica y Media Superior: 1,900 pesos bimestrales por estudiante.
- Beca Rita Cetina (para secundaria): 1,900 pesos bimestrales por familia.
Los apoyos se entregan durante diez meses del aÃ±o escolar; en julio y agosto no hay pagos por tratarse del periodo vacacional.
El gobierno federal ha seÃ±alado que las Becas Bienestar son parte de la estrategia para combatir la deserciÃ³n escolar. Los recursos buscan apoyar con transporte, Ãºtiles o alimentaciÃ³n, de manera que los estudiantes tengan mejores condiciones para concluir sus estudios.