Beca Benito JuÃ¡rez y Beca Rita Cetina: CuÃ¡ndo cae el pago de octubre para los estudiantes

El calendario de Becas Benito JuÃ¡rez se organiza por apellidos para evitar saturaciÃ³n.. Foto: @Julio_LeonT

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” Los pagos de las Becas para el Bienestar que entrega el Gobierno de MÃ©xico a estudiantes de distintos niveles educativos comenzarÃ¡n a dispersarse en octubre de 2025. Este apoyo busca garantizar la permanencia escolar de niÃ±as, niÃ±os y jÃ³venes en situaciÃ³n de vulnerabilidad.

Inicio del calendario de pagos de las becas Bienestar para estudiantes

De acuerdo con la CoordinaciÃ³n Nacional de Becas para el Bienestar, los depÃ³sitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre se realizarÃ¡n a partir del 1 de octubre de 2025. El dinero se entregarÃ¡ a travÃ©s de las tarjetas del Banco del Bienestar y la dispersiÃ³n se organizarÃ¡ con base en la primera letra del apellido paterno del beneficiario.

El calendario escalonado busca evitar saturaciÃ³n en sucursales y cajeros. AsÃ­, los pagos se realizan en distintos dÃ­as a lo largo del mes.

Calendario tentativo de octubre 2025

1 de octubre ? Apellidos con letra A

2 de octubre ? B

3 y 6 de octubre ? C

7 de octubre ? D, E, F

8 y 9 de octubre ? G

10 de octubre ? H, I, J, K

13 de octubre ? L

14 y 15 de octubre ? M

16 de octubre ? N, Ã‘, O

17 de octubre ? P, Q

20 y 21 de octubre ? R

22 de octubre ? S

23 de octubre ? T, U, V

24 de octubre ? W, X, Y, Z

Programas y montos de apoyos gubernamentales para estudiantes

Las becas que forman parte de este calendario son:

Beca Benito JuÃ¡rez para EducaciÃ³n BÃ¡sica y Media Superior: 1,900 pesos bimestrales por estudiante.

bimestrales por estudiante. Beca Rita Cetina (para secundaria): 1,900 pesos bimestrales por familia.

Los apoyos se entregan durante diez meses del aÃ±o escolar; en julio y agosto no hay pagos por tratarse del periodo vacacional.

El gobierno federal ha seÃ±alado que las Becas Bienestar son parte de la estrategia para combatir la deserciÃ³n escolar. Los recursos buscan apoyar con transporte, Ãºtiles o alimentaciÃ³n, de manera que los estudiantes tengan mejores condiciones para concluir sus estudios.