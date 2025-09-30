Cancillería lamenta la muerte de Miguel Ángel García, herido en tiroteo cerca del ICE en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cancillería mexicana lamentó hoy el fallecimiento del ciudadano Miguel Ángel García Medina, quien fue herido de bala durante el tiroteo que sucedió en las inmediaciones del centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Dallas, en Texas, el pasado 24 de septiembre, en el que murió otra persona privada de su libertad.

En un comunicado, la dependencia indicó que el Consulado General de México en Dallas gestionó un permiso humanitario para que la madre del difunto pudiera viajar a Estados Unidos, y canalizó sus familiares con un abogado "a fin de evaluar opciones legales y la posible representación jurídica"; por mientras, informó que mantendrá la comunicación con las autoridades "para dar puntual seguimiento a la investigación de los hechos y exigir el esclarecimiento de lo ocurrido".

García Medina llevaba dos décadas viviendo en Estados Unidos, donde tenía una esposa --embarazada-- y cuatro hijos. La pareja acababa de comprar una casa, pero fue detenido el pasado 8 de agosto durante un control de tránsito, e ingresado en el centro de detención del ICE.

El mexicano fue alcanzado por un francotirador quien disparó hacia el recinto desde el techo de un edificio cercano; el salvadoreño Norlán Guzmán Fuentes, también recluido, fue asesinado, y el venezolano José Andrés Bordones Molina resultó herido.

Según las autoridades, el asesino era un estadunidense de 29 años llamado Joshua Jahn, quien se suicidó después de cometer su crimen; el ICE planteó que el joven tenía la intención de sembrar terror entre los agentes de la institución, sin embargo, sus únicas tres víctimas eran migrantes privados de su libertad.