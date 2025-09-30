Javier Corral afirma que habrá cambios en la reforma a la Ley de Amparo

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral en conferencia de prensa en el Senado. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, afirmó que habrá cambios a la iniciativa de reforma de Ley de Amparo enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista, al termino de las audiencias públicas de sobre la Ley de Amparo, el senador morenista detalló que esos cambios, propuestos en los diálogos, los consultará con los demás miembros de las demás comisiones de la Cámara alta.

“Es inevitable que tenga ajustes esta iniciativa. Hay que decirlo con toda claridad. Tenemos que hacer ajustes para que salga realmente una iniciativa muy robusta, porque además las propuestas tienden a fortalecer, a clarificar redacciones.

“Y personajes muy vinculados con el Poder Judicial en la experiencia jurisdiccional, han advertido fórmulas muy correctas, muy positivas. Bueno, yo, ahora, esta valoración la hago a estrictamente personal, porque todavía ni nos reunimos las Mesas Directivas. Eso lo haremos hoy por la tarde para una primera valoración”, explicó.

Javier Corral también adelanto que la reforma se podría discutir el próximo miércoles en Comisiones, pese a que todavía no existe dictamen completamente formulado, ya que falta otro conversatorio.

“Siempre ha estado programado para aprobarla en esta semana. Siempre ha estado programado. Si tenemos dictamen; a ver, si tenemos un dictamen y que logre el consenso y que logre los ajustes, por supuesto que podemos reunirnos el próximo miércoles y votarla. Siempre ha estado planteado para esta semana aprobar la reforma”, apuntó.