Ricardo Anaya plantea que litro de gasolina cueste 10 pesos para combatir el huachicol fiscal

Discurso de Anaya en la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez . Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, planteó bajar a 10 pesos el litro de gasolina para combatir el huachicol fiscal, para que tengan un beneficio los ciudadanos y para que Morena cumpla su promesa de tener la gasolina en ese precio.

Durante la comparecencia de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el senador albiazul explicó que con esa simple propuesta ganan todos y, sobre todo, se termina el huachicol fiscal del partido oficialista.

“La solución es de lógica elemental: bajar el precio de la gasolina. Si al gobierno le cuesta 10 pesos, que a los mexicanos les cueste 10 pesos. Esa es la propuesta: 10 pesos por litro y ganamos todos. Primero, ganan los ciudadanos, ¿quién no quiere poder llenar su tanque a mitad de precio?”.

Segundo: gana el país. Se acaba el huachicol fiscal de Morena. Se acaba el contrabando, indicó.

Tercero: gana Morena, y miren quién se los dice, porque por fin podrían cumplir su promesa de campaña: Ustedes dijeron: “Si Morena estuviera gobernando” y estoy citando textualmente: “La gasolina costaría 10 pesos por litro”.

Anaya se refirió a las transacciones de huachicol fiscal como “El robo del siglo: el huachicol fiscal de Morena”.

“Ahora, ¿en qué consiste el robo del siglo, el huachicol fiscal de Morena? Es decir, cómo se enriquecieron los integrantes de Morena. Va un ejemplo bien concreto. Como tienen el control de las aduanas, un barco como este puede cargar hasta 50 millones de litros. Cuando lo introducen falsamente con la complicidad de las autoridades de Morena en las aduanas dicen que lo que trae son aceites lubricantes.

“Entonces está el costo y sí pagan el IVA, porque los aceites lubricantes pagan el IVA, pero se roba el IEPS. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto son 7 pesos? No, el problema es que a un barco de esos le caben 50 millones de litros, 7 pesos por 50 millones de litros en un solo barco, se robaron 350 millones de pesos.

“Y por algo se empieza. Estos marinos a los que están procesando los están acusando de haber recibido 2 millones de pesos por dejar entrar cada uno de esos barcos. La lista es de más de 30 barcos en la averiguación de la propia fiscalía”, detalló.