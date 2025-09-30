Se forma un socavón en la zona del Puente de la Concordia de Iztapalapa (Video)

El socavón formado en el Puente de La Concordia. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un hundimiento en la carpeta asfáltica se registró la tarde del lunes en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Al sitio acudió personal de Segiagua, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), quienes acordonaron el área y realizan evaluaciones en el lugar.

De forma preliminar, el Gobierno de la Ciudad de México descartó en su cuenta de X que el hundimiento esté relacionado con la red hidráulica y lo atribuyó a las lluvias del fin de semana.

La zona oriente de la capital, particularmente Iztapalapa, ha enfrentado de manera recurrente grietas y hundimientos derivados del desgaste del suelo, así como afectaciones en las lluvias atípicas de esta temporada.