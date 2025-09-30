Sheinbaum niega participación de México en operación de la DEA contra CJNG

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, este martes 30 de septiembre de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el gobierno mexicano tuviera alguna participación en la operación de la DEA que pegó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La operación que derivó en 670 personas detenidas, la confiscación de drogas y de más de 18 millones de dólares en efectivo, dijo, tuvo que ver sólo con la agencia estadunidense.

“No, es un informe que da la DEA allá porque se hizo allá en Estados Unidos”, explicó brevemente esta mañana.

En un comunicado, la DEA informó que del 22 al 26 de septiembre llevó a cabo diferentes operativos para desmantelar el trasiego de drogas del CJNG, uno de los que, alertó, podría crecer, al capitalizar la disputa interna en el Cartel de Sinaloa.