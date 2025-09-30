WhatsApp dejará de funcionar en estos modelos en 2025: checa si el tuyo está aquí

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, ha confirmado que a lo largo de 2025 varios modelos de teléfonos dejarán de ser compatibles con su servicio. La medida responde a la necesidad de mejorar la seguridad y añadir funciones que requieren sistemas operativos más avanzados, lo que deja fuera a dispositivos considerados obsoletos.

Nuevos requisitos de WhatsApp en 2025

De acuerdo con los lineamientos actualizados, la app solo funcionará en:

Android con versión 5.0 o superior.

iPhone con iOS 15.1 o superior.

Esto significa que cualquier celular que no pueda actualizarse a estas versiones quedará automáticamente sin soporte, perdiendo acceso a nuevas funciones y, eventualmente, a la plataforma.

Modelos que pierden compatibilidad

Entre los iPhone que ya no podrán ejecutar WhatsApp destacan:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos equipos no tienen la capacidad de actualizarse a iOS 15.1, por lo que se quedan fuera de la lista de dispositivos compatibles.

En el caso de Android, los equipos que funcionan con versiones anteriores a la 5.0 también quedarán sin servicio. Esto incluye modelos como:

Samsung Galaxy S4 y Note 3

LG G2 y G2 Mini

Sony Xperia Z1

Motorola Moto G (1ª generación) y Moto E (2014)

Por qué se toman estas medidas

WhatsApp explicó que los dispositivos antiguos presentan limitaciones técnicas para soportar funciones más avanzadas, como mejores sistemas de cifrado, llamadas de mayor calidad, copias de seguridad más seguras y herramientas de inteligencia artificial que la compañía planea implementar. Además, mantener soporte para versiones obsoletas eleva los riesgos de seguridad y complica el desarrollo de la plataforma.

Qué hacer si tu celular está en la lista

Los usuarios que aún utilizan alguno de estos equipos pueden: