Coparmex exige respeto a la división de poderes ante hegemonía de Morena

Toma de protesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Derivado de que en la toma de protesta de la nueva Corte se reflejó la hegemonía de Morena en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) insistió en que se debe respetar la división de poderes en el país.

En un posicionamiento público, el organismo empresarial subrayó la necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial, libre de presiones políticas, para que sus resoluciones respondan únicamente a la Constitución y permitan que cada ciudadano, sin importar su condición, “pueda acceder a una justicia”.

“En este contexto (…) hacemos un llamado firme a garantizar la división de poderes y fortalecer el Estado de Derecho, principio consagrado en la Constitución y condición indispensable para proteger los derechos de la ciudadanía”, señaló la Coparmex.

La organización patronal insistió en que la justicia debe asegurar igualdad y crear condiciones para el desarrollo del país.

Recordó que la fortaleza institucional descansa en la confianza ciudadana hacia un sistema judicial imparcial.

“Si la justicia se convierte en un apéndice de otro poder, se debilita la confianza ciudadana, se vulnera la seguridad jurídica y se mina el Estado de Derecho”, se lee en el documento publicado.