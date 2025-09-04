Emiten Alerta Alba por la desaparición de la tiktoker Marian Izaguirre en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La influencer Marian Izaguirre fue reportada como desaparecida en Uruapan, Michoacán, desde el pasado lunes 1 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una Alerta Alba en la que informan que la joven de 23 años fue vista por última vez el lunes 1 de septiembre aproximadamente a las 18:00 horas, a bordo de un vehículo Kia Río, color rojo, en la ciudad de Uruapan.

Al momento de su desaparición, Marian Izaguirre vestía un pantalón de mezclilla en color claro, blusa de color negro, chamarra de color beige y botas de color beige. En cuanto a accesorios, llevaba aretes largos en forma de corazón en color plata de material de fantasía.

La joven de 23 años tiene una estatura de 1.62 metros, un peso de 53 kilogramos y es de complexión mediana. Tiene cabello lacio, corto y teñido. Sus cejas son semiarqueadas, separadas y semipobladas; sus ojos son grandes y de color café. Su color de piel es blanco, tiene cara ovalada y frente mediana.

Como señas particulares, en el hombro de lado derecho tiene un lunar, así como una cicatriz en forma de mancha de color obscuro.

Ese mismo día se reportó la desaparición de otras dos mujeres, madre e hija, en la ciudad de Uruapan. Ellas son Berenice Mondragón Flores, de 37 años, y Sherlyn Guadalupe Vázquez Mondragón, de 18 años, y de quienes se desconoce su paradero desde las 8:00 horas del pasado lunes.

¿Quién es Marian Izaguirre?

Flor Marian Izaguirre Pineda, mejor conocida como Marian Izaguirre, es una creadora de contenido en la plataforma de TikTok, donde cuenta con 3.9 millones de seguidores y más de 134.6 millones de likes.

Desde 2018 comenzó a subir videos de tendencias y bailes, aunque actualmente su contenido se enfoca en moda, estilo de vida y humor.

También ha incursionado en el mundo de la música, ya que en julio de 2023 lanzó su canción “Boom Boom” en la plataforma Spotify.