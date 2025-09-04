Estos son los salarios de los nuevos ministros de la Corte

Primera Sesión Solemne de Instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum . Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde enero de este año, los ahora ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ganaban menos de 200 mil pesos mensuales.

Ahora el Órgano de Administración Judicial (OAJ) será el encargado de ajustar los salarios de los nuevos ministros para cumplir con el mandato constitucional de que no ganen más que la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el Manual de Remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) publicado en febrero de este año, conforme al Presupuesto que le fue asignado a la institución para este ejercicio fiscal, el salario bruto de los ministros fue fijado en 190 mil 973.10 mensuales.

Sin impuestos, dicha cantidad quedó en 137 mil 83.82 pesos al mes y aunque no fue eliminado el seguro de separación individualizada y el de gastos médicos mayores, dichas prestaciones no son consideradas ingresos porque no acrecentaron la riqueza de los ministros salientes.

El tema de los salarios de los ministros de la Corte formó parte de los argumentos por los que el gobierno federal justificó la reforma judicial al acusarlos de ganar más que el titular del Ejecutivo federal, pese a que este 2025 ajustaron sus salarios para cumplir con la Constitución.

La reforma judicial ordenó a los ministros que no participaron en la elección del 1 de junio, es decir, que rechazaron los cambios, a renunciar anticipadamente a sus cargos para dar paso a la nueva SCJN.

Al tratarse de una nueva administración, automáticamente los ministros, jueces y magistrados electos por voto popular ya no pueden ganar más que la presidenta Sheinbaum.

El pasado 1 de septiembre, en su primer discurso como ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz afirmó que los integrantes del Pleno ajustarían sus salarios para no ganar más que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que esto ya no corresponde determinarlo a la SCJN sino al nuevo Órgano de Administración, actualmente encabezado por Néstor Vargas, cercano a la mandataria federal.

Ayer, la SCJN publicó en su página electrónica el directorio de las nuevas ponencias en el que, en automático, fueron publicados los salarios de los ministros de 137 mil 582.27 pesos libres de impuestos.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Proceso que dicha cantidad no ha sido ajustada aún por el OAJ que apenas ayer realizó las primeras designaciones directivas para administrar todo el PJF, incluida la Suprema Corte.