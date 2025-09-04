Programas Sociales
JÃ³venes Construyendo el Futuro: este es el Ãºltimo dÃa de entrega de la tarjetaYa iniciÃ³ la entrega de tarjetas de JÃ³venes Construyendo el Futuro. Consulta el calendario por apellido y asegÃºrate de recoger la tuya antes del Ãºltimo dÃa
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La SecretarÃa del Trabajo y PrevisiÃ³n Social (STPS) iniciÃ³ la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos aprendices del programa JÃ³venes Construyendo el Futuro en fechas escalonadas. Aunque el proceso comenzÃ³ esta semana, quienes aÃºn no han recogido su tarjeta deben estar atentos: el operativo se cerrarÃ¡ oficialmente muy pronto.
Ãšltimo dÃa de entrega confirmado
El calendario de entrega estÃ¡ programado del 2 al 9 de septiembre de 2025, y el 9 de septiembre serÃ¡ el Ãºltimo dÃa para recoger la tarjeta y asegurar el acceso oportuno al apoyo mensual y al seguro mÃ©dico.
Consulta tu cita personalizada
Cada aprendiz debe ingresar a su cuenta en la plataforma del programa para revisar el mensaje que indica fecha, hora y lugar exactos de entrega. La atenciÃ³n se organiza por letra inicial del apellido y cada cita es individual. No se permite acudir antes o despuÃ©s del dÃa asignado.
Requisitos indispensables para recibir la tarjeta
Para recogerla, es obligatorio llevar:
- IdentificaciÃ³n oficial vigente (preferentemente INE).
- Presentarse puntual, siguiendo el bloque asignado segÃºn tu cita.
Sin estos requisitos no se podrÃ¡ entregar la tarjeta, lo que implicarÃa demoras en el primer pago o en el acceso al seguro IMSS.
Â¿Por quÃ© es importante recogerla?
La tarjeta es el medio para recibir el apoyo mensual â€”8,480 pesos en 2025â€” y activar la cobertura del seguro mÃ©dico. Quienes no la obtengan en el periodo establecido podrÃan quedar sin recibir el apoyo a tiempo o enfrentar demoras administrativas.
Calendario de entrega segÃºn la letra del primer apellido
- A â€“ F: del 2 al 4 de septiembre
- G â€“ L: del 5 al 6 de septiembre
- M â€“ R: el 7 de septiembre
- S â€“ Z: del 8 al 9 de septiembre