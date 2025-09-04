CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La SecretarÃ­a del Trabajo y PrevisiÃ³n Social (STPS) iniciÃ³ la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a los nuevos aprendices del programa JÃ³venes Construyendo el Futuro en fechas escalonadas. Aunque el proceso comenzÃ³ esta semana, quienes aÃºn no han recogido su tarjeta deben estar atentos: el operativo se cerrarÃ¡ oficialmente muy pronto.

Ãšltimo dÃ­a de entrega confirmado

El calendario de entrega estÃ¡ programado del 2 al 9 de septiembre de 2025, y el 9 de septiembre serÃ¡ el Ãºltimo dÃ­a para recoger la tarjeta y asegurar el acceso oportuno al apoyo mensual y al seguro mÃ©dico.

Consulta tu cita personalizada

Cada aprendiz debe ingresar a su cuenta en la plataforma del programa para revisar el mensaje que indica fecha, hora y lugar exactos de entrega. La atenciÃ³n se organiza por letra inicial del apellido y cada cita es individual. No se permite acudir antes o despuÃ©s del dÃ­a asignado.

Requisitos indispensables para recibir la tarjeta

Para recogerla, es obligatorio llevar:

IdentificaciÃ³n oficial vigente (preferentemente INE).

Presentarse puntual, siguiendo el bloque asignado segÃºn tu cita.

Sin estos requisitos no se podrÃ¡ entregar la tarjeta, lo que implicarÃ­a demoras en el primer pago o en el acceso al seguro IMSS.

Â¿Por quÃ© es importante recogerla?

La tarjeta es el medio para recibir el apoyo mensual â€”8,480 pesos en 2025â€” y activar la cobertura del seguro mÃ©dico. Quienes no la obtengan en el periodo establecido podrÃ­an quedar sin recibir el apoyo a tiempo o enfrentar demoras administrativas.

