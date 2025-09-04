Mexicanos Primero lanza plataforma digital con IA para promover el desarrollo docente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización civil Mexicanos Primero presentó la plataforma digital “AprendoLab”, lanzada por Fundación Reimagina, para promover el desarrollo profesional docente, personalizada y gratuita, con Inteligencia Artificial en diferentes niveles educativos.

Según la organización, esta plataforma ofrece “micro-rutas” de aprendizaje para los profesores, generadas por más de 80 organizaciones educativas de América Latina.

Se trata, dijo, del “único proyecto de América Latina que está dentro de los seis finalistas del Premio WISE 2025 que otorga la Fundación Qatar a la innovación en educación”.

“AprendoLab” surgió como resultado de un “largo proceso de aprendizaje” durante la pandemia con el proyecto “Aprendo en Casa”, originado cuando las escuelas estaban cerradas, mientras profesores, familias y cuidadores buscaban alternativas para ayudar en los aprendizajes de los estudiantes.?

De acuerdo con Ana Raad, fundadora de Reimagina, “la idea fue crear un repositorio con distintos recursos para diseñar estrategias innovadoras”. Entonces, sumaron a Mexicanos Primero como organización aliada, así como a más de 80 organizaciones y sus contenidos desde Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina y México.

Actualmente, la plataforma que dio origen a AprendoLab ha sido consultada por más de un millón y medio de docentes del continente, ya sea en contenidos, webinars o espacios en vivo, donde han podido adoptar las distintas estrategias pedagógicas a su realidad.

El objetivo siguiente es hacer que miles de maestros de México y América Latina puedan descargarla, usar los espacios de interacción entre pares y comiencen a navegar las “micro-rutas”.

?“La misión principal es apoyar, de forma gratuita, el trabajo de nuestras y nuestros maestros que pueden usar la plataforma en los tiempos que estimen y sumando avances desde su casa o celular. Queremos que sea parte de su vida laboral y les permita conocer otras prácticas y a otros docentes que están a diario en el mismo esfuerzo”, añadió Raad.

Los temas de la plataforma

Algunos de los temas que ofrece la página de internet de?www.aprendolab.org?en apoyo de los profesores, son los siguientes:?

Herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje

?IA en la educación: Claves que debes conocer

Herramientas IA que transforman la enseñanza

Plataformas educativas que facilitan la enseñanza y el aprendizaje

Estrategias para la educación emocional en el aula

Emociones bajo control: claves para regularnos desde adentro

Del problema a la solución: Design Thinking en el aula

El sitio también ofrece recuadros de “recursos para explorar”, de los que destacan algunos títulos:

Aplicaciones del ChatGPT para el proceso de enseñanza y aprendizaje en aula

Inteligencia Artificial en Educación (en menos de 100 segundos) por Cristóbal Cobo

Contenidos Digitales para el Aul@: Educación sexual digital

10 herramientas de IA para tus clases

ABC Salud mental para tiempos difíciles

¿Chat GPT en las aulas?: La IA es una herramienta, no un fin

Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación

Según Mexicanos Primero, en el segundo semestre de 2025, la aplicación gratuita y descargable “AprendoLab” en iOS y Android se ha lanzado en México, Chile y Ecuador, gracias a una red de colaboración de organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos Primero, Enseña Chile, Fundación Escuela Global, y la Universidad Casa Grande en Ecuador.

Patricia Vázquez, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, comentó que colaborar con Fundación Reimagina es clave para México:

“Sabemos que no hay aulas iguales en México ni en América Latina. Cada docente enfrenta desafíos únicos y es por eso es que somos parte de ‘AprendoLab’, para que esta plataforma pueda acompañarlos en su búsqueda por conocer o fortalecer metodologías innovadoras, trabajar desarrollo socioemocional e incorporar el uso pedagógico de tecnologías”.