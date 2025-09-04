CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro) .- El coordinador de la bancada del PRI en la CÃ¡mara de Diputados, RubÃ©n Moreira, solicitÃ³, por medio de una carta, a la presidenta del Senado de la RepÃºblica, Laura Itzel Castillo, que dÃ© declaratoria de Constitucionalidad a la reforma al ArtÃ­culo 123, en materia de salarios, aprobada por ambas CÃ¡maras del Congreso de la UniÃ³n y por 31 congresos locales.

La reforma, detalla, tiene dos objetivos clave: establecer que los salarios mÃ­nimos generales o profesionales se fijen anualmente y nunca estÃ©n por debajo de la inflaciÃ³n observada durante su vigencia.

AdemÃ¡s, busca garantizar que maestras y maestros de nivel bÃ¡sico de tiempo completo, policÃ­as, guardias nacionales, integrantes de la Fuerza Armada permanente, mÃ©dicos y enfermeros perciban un salario mensual no inferior al promedio registrado ante el IMSS, equivalente a 16 mil 777.68.

El diputado tricolor detallÃ³ que el prÃ³ximo 8 de septiembre la CÃ¡mara de Diputados recibe el Presupuesto de Egresos de FederaciÃ³n 2026 (PEF) y debe contemplar los recursos necesarios para concretar este beneficio en favor de quienes nos cuidan y nos forman como son los maestros, las y los enfermeros; mÃ©dicos, policÃ­as y militares.

AdemÃ¡s, solicitÃ³ a la SecretarÃ­a de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico (SHCP) que, con carÃ¡cter urgente, evalÃºe el impacto econÃ³mico y presupuestal de la declaratoria, e incorpore las previsiones necesarias en el PEF 2026.

En la carta, el priista recordÃ³ que la reforma mencionada fue aprobada, por unanimidad de 478 votos a favor, por la CÃ¡mara de Diputados el 24 de septiembre de 2024, en tanto que el Senado de la RepÃºblica, en su sesiÃ³n ordinaria del 9 de octubre, aprobÃ³ dicha minuta por unanimidad de 125 votos.

Sin embargo, resaltÃ³ que, aunque la CÃ¡mara alta reconoce Ãºnicamente 16 legislaturas que han aprobado la reforma, el Sistema de InformaciÃ³n Legislativa â€”dependiente de la SecretarÃ­a de GobernaciÃ³nâ€” registra 31 Congresos Locales que ya la han validado, por lo que resulta evidente que dichos congresos han avalado esta iniciativa.

Moreira enunciÃ³ que esta omisiÃ³n injustificada constituye una obstrucciÃ³n al procedimiento constitucional, al rehusarse a dar cuenta de los votos recibidos, bloqueando la emisiÃ³n de la declaratoria de validez y, en consecuencia, impidiendo su remisiÃ³n al Poder Ejecutivo para su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n (DOF) y su entrada en vigor.