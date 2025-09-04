Nombran a Ricardo Sánchez titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Mañero designó a Ricardo Sánchez como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, quien sustituirá en el cargo a Sara Irene Herrerías, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la FGR Sánchez era brazo derecho de Herrerías y titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que investiga el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva y la intervención de comunicaciones de la periodista Carmen Aristegui con el software Pegasus.

El fiscal es egresado de la Escuela Libre de Derecho y en el año 2008 trabajó en la Corte por dos meses como oficial judicial en la ponencia del ministro en retiro, Genaro Góngora Pimentel.

Posteriormente se dedicó a litigar hasta finales del año 2009, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta el año 2016 trabajó en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), entonces encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

Desde enero del año 2017 ingresó a la extinta PGR y poco tiempo después fue designado titular de la FEADLE.